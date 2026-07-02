Futuraskolan International Gåshaga- Skoladministratör 50%
Futuraskolan AB / Administratörsjobb / Lidingö Visa alla administratörsjobb i Lidingö
2026-07-02
, Solna
, Stockholm
, Danderyd
, Sundbyberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Futuraskolan AB i Lidingö
, Stockholm
, Danderyd
, Täby
, Sollentuna
eller i hela Sverige
Skoladministratör
Omfattning: Deltid, 50% (mån-fre)
Varaktighet: Tillsvidareanställning
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Om jobbetPubliceringsdatum2026-07-02Beskrivning
Vi söker en skoladministratör till Futuraskolan International Gåshaga med start i augusti 2026.
Futuraskolan International Gåshaga är den lilla grundskolan med ett globalt perspektiv. Vi har en tvåspråkig engelsk-svensk inriktning och är stolta över att ha elever och medarbetare från olika delar av världen hos oss. Det skapar en dynamisk och internationell miljö som sjuder av energi och glädje. På skolan finns en klass i varje årskurs från förskoleklass upp till årskurs 6 och vi har i dagsläget förtroendet att ta hand om drygt 200 elever som tillbringar sina dagar hos oss.Dina arbetsuppgifter
Arbetet som skoladministratör är varierande och innehåller såväl enklare rutinmässiga arbetsuppgifter som mer kvalificerade uppgifter. Du arbetar nära rektor och dina arbetsuppgifter kan handla om:
• Elevregistrering
• Beställningar
• Budget och fakturahantering
• Personaladministration
• Information till elever, medarbetare och föräldrar
• Hantera skolans kalendarium
• Uppdateringar av hemsida
• ArkiveringKvalifikationer
Vi söker dig som är serviceinriktad och har ett gott bemötande. I skolans värld är det under perioder ett högt tempo vilket innebär att det är viktigt att du har en förmåga att snabbt sätta dig in i nya arbetsuppgifter och har god förmåga att hantera intensiva arbetssituationer. Du är noggrann och ansvarstagande och van att arbeta självständigt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och det är meriterande om du har eftergymnasial utbildning inom administration eller annat område som vi bedömer relevant för uppdraget. Du har en god förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på såväl svenska som engelska. Du har god datorvana och lätt att sätta dig in i olika system. Arbetet förutsätter att du tycker om att möta och kommunicera med andra människor. Du har lätt för att samarbeta och klarar av att parallellt hantera de olika delarna i ditt uppdrag.Anställningsvillkor
För att erhålla anställning ska utdrag ur Polisens belastningsregister uppvisas.
Om Futuraskolan
Futuraskolan är en friskola som driver 13 förskolor och grundskolor i Stockholms län. Futuraskolans verksamhet har en internationell inriktning och en stark värdegrund som bygger på Progressivitet, Energi och Respekt (PER). Vår vision är att vara den bästa språngbrädan för framtida världsmedborgare. Vi fokuserar på barns och elevers lärande genom våra internationella program IPC och IMYC. Hos oss synliggörs, utmanas och lyckas alla barn och elever utifrån sina förutsättningar. Vi strävar efter att våra elever ska utveckla ett internationellt mindset och en förståelse för sin omvärld, byggd på en känsla av gemenskap och respekt. Läs mer om oss på: www.futuraskolan.se
Skicka in din ansökan och bli en del av vårt team!
I denna rekrytering har Futuraskolan redan tagit ställning till önskvärda rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt samtal från annonsförmedlare eller försäljare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-01
E-post: richard.bond@futuraskolan.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Futuraskolan AB
(org.nr 556609-5047)
Värdshusvägen 3-5 (visa karta
)
181 63 LIDINGÖ Arbetsplats
Futuraskolan Gåshaga Jobbnummer
9989420