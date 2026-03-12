FUT-handläggare till ekonomiskt bistånd
2026-03-12
Vill du arbeta i en stad där idéer snabbt blir verklighet och där du ser resultat av ditt arbete? I Sundbyberg är det nära mellan människor, beslut och möjligheter. Här får du vara med och påverka på riktigt, samtidigt som du utvecklas och växer i din roll.Du har öga för detaljer. Och kan se helheten. Precis som vi.
Här på enheten för ekonomiskt bistånd arbetar vi med brukarens behov i centrum. Vår strävan är att stärka individens väg till självständighet och egenförsörjning genom ökad brukarmedverkan. Vi värdesätter teamarbete, att lyfta varandras kompetenser och synliggöra det vi är bra på. Vårt arbete präglas av rättssäkerhet, professionalitet och ett etiskt förhållningssätt, där brukarens delaktighet är en central del. Rätt insats, till rätt person, i rätt tid, av rätt aktör och till rätt kostnad är vår strävan. Vi är måna om att hjälpas åt för att nå målen inom verksamheten. Vi erbjuder dig en positiv arbetsmiljö med nära och coachande ledarskap från gruppledare och enhetschef.
Vi arbetar i moderna lokaler i Sundbybergs stadshus, beläget i Hallonbergen, och har ett nära samarbete med övriga enheter inom välfärd och omsorg.
Enheten består av 13 socialsekreterare, två seniora socialsekreterare, fyra administrativa handläggare, en FUT-handläggare samt en handläggare för dödsbo- och egna medels handläggare. Hos oss finns även två gruppledare som erbjuder ett nära och coachande ledarskap, samt en enhetschef med ansvar för verksamhet, personal och budget.
Vi har regelbundet socionomstudenter hos oss för sin verksamhetsförlagda utbildning och inom vårt traineeprogram. Totalt är vi 24 medarbetare som tillsammans bildar en engagerad och kompetent arbetsgrupp.
Vår enhet arbetar med både kortvariga och långvariga ärenden inom ekonomiskt bistånd, där vi strävar efter att ge ett professionellt stöd med fokus på individens möjligheter och självständighet.
Nu söker vi FUT-handläggare som vill bli en del av vårt erfarna team.
Dina arbetsuppgifter är att utreda ärenden där det finns misstanke om felaktiga utbetalningar av ekonomiskt bistånd. I rollen ingår att utreda ärenden, göra anmälningar, fatta beslut om återkrav samt vidta andra relevanta åtgärder för att säkerställa att felaktigt utbetalda medel återkrävs.
Arbetet innebär nära samarbete med enhetens socialsekreterare samt samverkan med polis, andra myndigheter och externa samarbetspartners.
En viktig del av uppdraget är det förebyggande arbetet. Du kommer kontinuerligt att se över blanketter, handläggningsrutiner och tillämpningen av dessa för att minska risken för felaktiga utbetalningar. I rollen ingår också att bidra till utveckling av rutiner och arbetssätt för att förebygga och motverka välfärdsbrott.
Som FUT-handläggare du kommer att ingå i ett team bestående av socialsekreterare och administrativa handläggare. Vi söker dig som har ett intresse för att utveckla verksamheten tillsammans med dina kollegor och bidra till ett gemensamt lärande.
Arbetet kräver att du kan planera och strukturera ditt arbete samt ta egna initiativ. Du är drivande, har ett nytänkande förhållningssätt och har förmåga att se strukturella sammanhang i arbetet.
Vi erbjuder alla nya medarbetare kompetensutveckling samt stöd i det dagliga arbetet. Du har god samarbetsförmåga, kan arbeta självständigt och har en stark servicekänsla i mötet med både kollegor och samverkansparter.
Vi vill att du har högskoleexamen, exempelvis socionom, eller annan högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Erfarenhet av myndighetsutövning inom ekonomiskt bistånd är meriterande. Det är även meriterande om du har kunskap om och erfarenhet av motiverande samtal (MI) samt erfarenhet av verksamhetssystemet Combine.
Vi söker dig som är ansvarstagande, flexibel och öppen med god samarbetsförmåga. Har en mycket god förmåga att uttrycka dig i både tal och skrift. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vi erbjuder dig en kreativ och proaktiv sektor med möjlighet till professionell utveckling, handledning och utbildningar. Sundbybergs stad erbjuder förmåner så som friskvårsbidrag och möjlighet att omvandla semesterlönetillägg mot extra lediga dagar.
Befattningen är en tillsvidareanställning på heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.
Ansök senast den 29 mars 2026. Intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
Vi tar inte emot ansökningar via e-post.
En stor del av vår verksamhet klassas som samhällsviktig verksamhet.
Tjänsten kan komma att krigsplaceras inom ramen för Sundbybergs stads roll i totalförsvaret.
Välkommen med din ansökan!
