Furugården i Ullared (Falkenbergs inland) söker timvikarier
Humana AB / Undersköterskejobb / Falkenberg Visa alla undersköterskejobb i Falkenberg
2026-01-15
, Varberg
, Halmstad
, Laholm
, Båstad
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Humana AB i Falkenberg
, Varberg
, Halmstad
, Laholm
, Båstad
eller i hela Sverige
Timvikarier sökes till Humana Furugården
Vill du vara en del av ett arbetsteam som dagligen arbetar för att ge våra äldre möjligheten till ett bra liv? Då har du hamnat på rätt plats! Just nu söker vi efter passionerade och ansvarsfulla timvikarier till Humana Furugården, som vill hjälpa oss att leva ut vår vision - "Alla har rätt till ett bra liv". Att arbeta hos oss ger dig en möjlighet att utvecklas och göra skillnad samtidigt som du arbetar i ett företag som värdesätter glädje, ansvar och engagemang. Sök nu och bli en del av vårt fantastiska team!Publiceringsdatum2026-01-15Om tjänsten
På Humana Furugården arbetar personalen utifrån ett personcentrerat förhållningssätt, där varje boendes individuella önskemål och behov är i fokus. Tillsammans med kollegor bidrar man till en vardag präglad av god omsorg, en trygg och meningsfull tillvaro för våra boende, i en engagerad och omtänksam arbetsmiljö där man dagligen gör stor skillnad.
Vad får du?
Möjligheten att dagligen ge god vård och omsorg samt skapa en meningsfull och trygg tillvaro för de äldre.
En chans att utveckla din kompetens och erfarenhet inom vård och omsorg.
En möjlighet att vara del av ett företag som värdesätter glädje, ansvar och engagemang.Dina arbetsuppgifter
Som omvårdnadspersonal på Humana Furugården är arbetet varierande och innefattar bland annat att:
Planera och genomföra veckoplanering och aktiviteter.
Hantera läkemedel (utifrån delegering från SSK) och dokumentation samt eventuella avvikelser.
Fördela arbetsuppgifter och kommunicera med HSL-personal (SSK, rehab personal, joursjuksköterska) tillsammans med kollegor.
Följa kunders veckoplanering och genomförandeplan.
Vem är du?
Vi söker dig som är en ansvarsfull lagspelare som trivs med att arbeta både självständigt och i grupp. Du har förmåga att se helheten, är initiativrik, van vid dokumentation och arbetar med kvalitet som ledord. Du är en relationsbyggare med god samarbetsförmåga och ett positivt synsätt.
Vi söker dig som:
Utbildad undersköterska eller motsvarande arbetserfarenhet.
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
Meriterande:
Erfarenhet av arbete inom äldreomsorg eller hemtjänst.
Erfarenhet av att arbeta med personer med demenssjukdom.
Erfarenhet av verksamhet som drivs i privat regi.
Erfarenhet av personcentrerat arbete.
Om Humana
Humana är marknadsledande inom omsorg i Sverige, Norge och Finland och arbetar med äldreomsorg, individ- och familjeverksamhet samt personlig assistans. Företagets vision är att alla har rätt till ett bra liv, oavsett ålder och förutsättningar, och de satsar hårt på kvalitet.
Ansökan och kontakt
Ansök snarast då urvalet sker löpande och tjänsterna kan tillsättas innan sista ansökningsdagen. För mer information om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta Verksamhetschef Maria Jönsson på 073 625 71 71
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7049700-1790860". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Humana AB
(org.nr 556760-8475), https://jobb.humana.se
Furuvägen (visa karta
)
311 60 ULLARED Arbetsplats
Humana Jobbnummer
9685870