Funktionsutvecklare till ledande bolag inom transportslösningar - Framtiden i Sverige AB - Maskiningenjörsjobb i Södertälje

Prenumerera på nya jobb hos Framtiden i Sverige AB

Framtiden i Sverige AB / Maskiningenjörsjobb / Södertälje2021-04-02Brinner du utveckling och vill jobba med transportlösningar i framkant?Ta chansen att söka tjänsten, där du som junior, har möjligheten att vara med i utvecklingen av framtidens produktutveckling inom fordonsbranschen!Urval sker löpande2021-04-02I rollen som funktionsutvecklare kommer du ingå i ett team som jobbar med manövrering och synkronisering av växellåds- och drivlinestyrsystem. Gruppen består av 12 seniora kolleger som är redo att hjälpa dig som junior in i denna roll.Du som junior kommer ha fokus på programmering i Matlab och Simulink för att styra växellådan på ett effektivt sätt. Denna tjänst innebär även att du kommer testa och utvärdera funktioner för växellådan så att lösningen blir säker och effektiv för föraren och fordonet.Du kommer genom arbetsgivaren behöva ta C-körkort. Rollen kommer nämligen innebära att du som utvecklare även kommer undersöka växelfunktioner för att förstå hur fordonet förhåller sig på vägen genom att själv köra fordonet. Körkortet kommer arbetsgivare stå för.Vår kund en världsledande leverantör av transportlösningar. År 2018 levererade de 88 000 lastbilar, 8500 bussar samt 12 800 industri- och marinmotorer till sina kunder. Forskning och utveckling är koncentrerad till Sverige med filialer i Brasilien och Indien.Mer information ges vid en eventuell intervjuSkallkravCivilingenjör inom maskinteknik, teknisk fysik, elektronik, farkostteknik eller liknandeSvenska och engelska i tal och skriftKunskaper om inbyggda systemDet är plus om du dessutom:Har erfarenhet/intresse av fordonsbranschenKunskap/erfarenhet av SimulinkKunskap/erfarenhet av MatlabKunskap/erfarenhet av CSom person är du tekniskt nyfiken och har lätt att kommunicera med människor i din omgivning. Du gillar att lära dig nya saker och har förmåga att driva dig själv till nya höjder.Varmt välkommen att söka tjänsten om du passar in på ovan!Framtiden finns till för att vi vill hjälpa alla till ett utvecklande, glädjefyllt och meningsfullt yrkesliv!Vi strävar efter att det ska bli lättare för alla att hitta nästa kollega och jobb. Med nyfikenhet och glöd ska vi ständigt förenkla vägen och hjälpa alla, mot nästa utmaning.Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering och vår idé är att minska avståndet mellan utbildningen och arbetslivet. Vi hjälper våra kunder till en bättre framtid genom de Talanger som vi förmedlar.För denna roll kommer du bli anställd via Framtiden under en inledande period, mer om detta ges vid intervju.Ort: SödertäjeStart: OmgåendeOmfattning: HeltidKörkort krävsKontaktperson(er)Mathilda BoethiusSista dag att ansöka är 2021-05-02Framtiden i Sverige AB5671227