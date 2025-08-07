Funktionsstödsförvaltningen söker en ny enhetschef!
Malmö kommun / Administratörsjobb / Malmö Visa alla administratörsjobb i Malmö
2025-08-07
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Malmö kommun i Malmö
Ref: 20251595
Vill du ta nästa steg i ditt ledarskap - i en roll där du får vara med och forma framtiden i Funktionsstödsförvaltningen? Är du intresserad av att leda andra ledare och trivs i en dynamisk miljö där strategiskt utvecklingsarbete går hand i hand med vardagsnära stöd? Då är den här tjänsten för dig.
Vi söker en modig och engagerad enhetschef till avdelning Socialpsykiatri, boende och barn som vill påverka och bidra till en bättre vardag för Malmöbor. Publiceringsdatum2025-08-07Dina arbetsuppgifter
Som enhetschef är du direkt underställd avdelningschefen och en viktig del av avdelningens ledningsgrupp. Genom dina personliga egenskaper och din erfarenhet bidrar du till att samordna både avdelningens och förvaltningens arbete.
Du har en central roll där du samarbetar med sektionschefer inom enheten, samt med avdelningen och förvaltningen i förändrings- och utvecklingsarbete. Uppdraget innebär att du leder, planerar, utvecklar och följer upp verksamheterna, samtidigt som du ger sektionscheferna stöd i deras dagliga arbete. Du växlar mellan operativt och strategiskt arbete för att driva kvalitetsutvecklingen framåt inom enheten. Det systematiska arbetsmiljöarbetet är en självklar del av vardagen och sker i nära samarbete med enhetens sektionschefer. Du har ansvar för personal, budget och arbetsmiljö.
Med ett kommunikativt ledarskap och ett coachande förhållningssätt skapar du förutsättningar för att verksamheten bedrivs och utvecklas med hög kvalitet, i linje med intentionerna i LSS och SoL. En viktig del av uppdraget är att samverka i relevanta nätverk och arbetsgrupper - både inom och utanför förvaltningen.
Du får stöd i ditt uppdrag av chef, kollegor, chefsstöd och utvecklingssekreterare samt av förvaltningens stödfunktioner, såsom strategiska avdelningen, ekonomi-, HR- och kommunikationsavdelningen.
Inom Malmö stad erbjuds du även kommungemensam arbetsmiljöutbildning, mentorskap och ledarskapsdagar. Vi tillämpar flextidsavtal och erbjuder friskvårdsbidrag.Kvalifikationer
Vi söker dig med relevant universitets- eller högskoleexamen inom samhälls-, beteende- eller medicinsk vetenskap, exempelvis socionomexamen. Har du chefs- eller ledarskapsutbildning är det meriterande.
Du har flerårig erfarenhet av ledarskap med ansvar för personal, arbetsmiljö och budget, och är trygg i ditt ledarskap. Ditt arbetssätt präglas av ett individanpassat förhållningssätt där tydlighet och tillit är centrala värden. Det är också meriterande om du har erfarenhet av att leda andra chefer samt av facklig samverkan eller samverkansavtal.
Vi ser gärna att du har erfarenhet från offentlig verksamhet, gärna med särskilt fokus på funktionshinderområdet. Har du dessutom arbetat inom socialpsykiatrin och med missbruksproblematik är det meriterande.
Du har god samarbetsförmåga, är flexibel och har förmåga att se ditt uppdrag i ett större sammanhang som omfattar både avdelningens och förvaltningens gemensamma mål. Du är strategisk, strukturerad och har ett starkt kvalitetstänk.
Helhetssyn är en förutsättning - det vill säga förmågan att förstå och agera utifrån hela organisationens perspektiv. Du har en viktig roll i ledningsgruppen, där din kompetens och dina personliga egenskaper bidrar till helheten.
För uppdraget krävs mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i både tal och skrift.
Vi erbjuder dig ett omväxlande och meningsfullt arbete med fokus på medarbetarnas, verksamhetens - och inte minst Malmöbornas - bästa.
Låter detta som något för dig? Välkommen med din ansökan!
Om arbetsplatsen
Avdelningen Socialpsykiatri, Boende och Barn ansvarar för boenden inom socialpsykiatri (PK3 enligt LSS), boendestöd, boenden enligt SoL samt barnboenden. Avdelningen består av fem enheter, och till följd av en pensionsavgång får du nu möjlighet att leda enheten med socialpsykiatriska insatser. Verksamheterna utmanas ständigt i sin kreativitet och förmåga att möta brukarnas behov. Förvaltningen har under de senaste två åren genomfört ett omfattande omställningsarbete med fokus på rätt insats, på rätt sätt, i rätt tid och med rätt resurser.
Inom funktionsstödsförvaltningen arbetar cirka 3 000 medarbetare med att tillsammans skapa och utveckla ännu bättre stöd för personer med funktionsnedsättning. Våra verksamheter omfattar LSS, socialpsykiatri, boendestöd, barn, personlig assistans, ledsagning och avlösning.
Vi arbetar för allas rätt till god hälsa, möjlighet till arbete och sysselsättning samt förutsättningar att delta i samhället utifrån sina egna villkor.
Var med och skapa ett meningsfullt liv för Malmöbor med psykisk, intellektuell eller fysisk funktionsnedsättning!
Om Malmö stad
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Före erbjudande om anställning ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas tillsammans med giltig fotolegitimation.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov. Befattningen ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver tas i anspråk av i kommunen redan anställd personal. Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta annonsens kontaktperson för alternativ sökväg.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om specifika jobb besvaras av kontaktpersonen som anges i annonsen. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/ Arbetsplats
Malmö stad Jobbnummer
9449963