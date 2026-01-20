Funktionsstöd och Äldreomsorg söker sommarvikarier 2026
2026-01-20
I Öckerö kommun bor cirka 13 000 invånare och kommunen som arbetsgivare har cirka 1100 anställda. Tillsammans lever och verkar vi i en kommun som består av tio bebodda öar.
Öckerö kommuns vision handlar om att vara en levande skärgårdskommun; med en hållbar utveckling, närhet till storstaden och samtidigt ett lokalsamhälle med närhet till varandra. Öckerö kommun har goda resultat inom bland annat företagsklimat och som bostadsort. Goda arbetsmöjligheter i både kommun och näringsliv, ett rikt fritidsliv, trygghet och bra resultat i verksamheterna bidrar till att Öckerö kommun är en bra plats att leva och bo på.
Vill du arbeta på våra underbara öar i sommar? ??
Vi söker dig som vill arbeta med människor, har ett gott bemötande, en positiv inställning, är 18år fyllda och vill bli vår kollega i sommar.Här arbetar vi dag, kväll, helg samt natt. Vår semesterperiod är veckorna 26 - 33.Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Funktionsstöd:¤ Gruppbostad BmSS¤ Personligt stöd
Äldreomsorg:¤ Solhöjden (äldreboende, korttidsboende, demensboende)¤ Bergmans (demensboende)¤ HemtjänstFör att du ska känna dig trygg i dina arbetsuppgifter får du en grundlig introduktion, läkemedelsdelegering, förflyttningsteknik och bredvidgång innan du börjar arbeta. Vi använder BankID för inloggning och behörighet i våra system.
Viktigt inför intervjun
Förbered en referens och ta med registerutdraget "Kontroll av egna uppgifter" från Polisen. Dessa måste uppvisas innan ett anställningserbjudande kan lämnas och ska visas upp i samband med intervju.
