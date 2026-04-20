Funktionsföreträdare Idrott och kommunikation
Försvarsmakten / Marknadsföringsjobb / Stockholm Visa alla marknadsföringsjobb i Stockholm
2026-04-20
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarsmakten i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Huddinge
eller i hela Sverige
Vill du bidra till att stärka Försvarsmaktens fysiska prestationsförmåga?
Trivs du med att arbeta med både idrott och kommunikation i en samordnande roll? Då kan detta vara en tjänst för dig!
Om enheten
Försvarsmaktens enhet för Idrott och fysisk prestationsförmåga (FMIF) ansvarar för kompetensområdet fysisk prestationsförmåga. Enheten samordnar utbildningar inom ramen för fysiskt stridsvärde och ansvarar även för Försvarsmaktens idrott- och tävlingsverksamhet.
Om befattningen
Som funktionsföreträdare idrott och kommunikation kommer du framförallt arbeta med att stödja Försvarsmaktens olika organisationsenheter vid genomförande av Försvarsmaktens interna tävlingsverksamhet, samt möjliggöra personalens deltagande i externa idrottsevenemang. Arbetet innebär även att stödja Försvarsmaktens representationslandslag.
Kvalifikationer
Erfarenhet av Försvarsmaktens idrott- och tävlingsverksamhet
Mycket goda kunskaper i MS Office
Förmåga att självständigt driva arbetsuppgifter och ta ansvar för leverans
Goda kunskapet i engelska, i tal och skrift
B-körkort
MERITERANDE
Erfarenhet av Försvarsmaktens stödsystem och organisation
Kunskaper i Försvarsmaktens intranät (Emilia)
Kunskap om Försvarsmaktens verksamhetsledningDina personliga egenskaper
Du ska ha en förmåga att arbeta i nuet och på längre sikt och kan anpassa dig efter verksamhetens behov.
Du har en god samarbetsförmåga och bidrar till ett professionellt och förtroendefullt samarbete i dina kontaktytor.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på http://www.forsvarsmakten.se).Övrig information
Anställningsform: Tillsvidare. Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning för dig som inte är anställd i myndigheten.
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Solna
Civil befattning
Tjänsteresor förekommer
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Upplysningar om befattningen lämnas av:
Mj Ulrika Rosenkilde, avdelningschef
Kk Joachim Hahn, enhetschef (C FMIF)
Samtliga nås via MHS Karlbergs växel: 010-82 390 00
Fackliga företrädare
Patrik Bäck, OFR/O
Stefan Ragnebrink, OFR/S
Hokan Pettersson, SACO
Lise-Lotte Larsson, SEKO
Samtliga nås via MHS Karlbergs växel: 010-82 390 00Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2026-05-11. Ansökan ska innehålla CV och ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för befattningen samt svar på angivna urvalsfrågor. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-123549". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615), https://www.forsvarsmakten.se/
Karlbergs slottsväg (visa karta
)
107 86 SOLN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9864154