Funktionschef Social hållbarhet
Länsstyrelsen I Jämtlands Län, Samhällsenheten / Chefsjobb / Östersund Visa alla chefsjobb i Östersund
2026-07-08
, Krokom
, Åre
, Ragunda
, Ånge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Länsstyrelsen I Jämtlands Län, Samhällsenheten i Östersund
Vi söker en funktionschef till funktionen för social hållbarhet.
Funktionen arbetar med uppdrag där fokuset är att samordna länets arbete inom integration, brottsförebyggande frågor, mäns våld mot kvinnor, alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar samt tillsynsfrågor kopplade till alkohol och tobak. Att integrera och samordna frågor som jämställdhet, mänskliga rättigheter och barnrättsfrågor både internt och externt är en del av funktionens uppdrag.
Nu söker vi en funktionschef och erbjuder ett spännande arbete i en stimulerande miljö tillsammans med erfarna och kompetenta medarbetare och chefskollegor. Som funktionschef har du ansvar för medarbetare, budget och verksamhet på din funktion.
Arbetet inom funktionen sker i form av både kunskapsutveckling och -spridning, samordning och proaktivt stöd men också förmedling av statsbidrag och tillsyn.
Tillsammans med enhetsledningen för samhällsenheten (enhetschef och funktionschefskollegor) leder och utvecklar du din funktion och hela enhetens verksamhet mot enhetens och hela myndighetens vision, mål och uppdrag.
I chefsrollen är kommunikation, dialog och samverkan en naturlig och viktig del – inom enheten, med andra enheter och andra länsstyrelser, samt med externa aktörer. Viktiga externa aktörer för genomförande av våra uppdrag är bland annat kommuner, regionen, civilsamhället samt andra statliga myndigheter.
Dina erfarenheter och kunskaper
Vi söker dig som har relevant akademisk utbildning inom samhällsvetenskap eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig utifrån uppdraget. Du har några års chefserfarenhet med personal- budget- och verksamhetsansvar, gärna från statlig eller annan offentlig verksamhet. Du har kännedom om statens värdegrund och vad det innebär att vara tjänsteperson i staten. Du har också god vana av förändringsarbete och verksamhetsutveckling liksom av ekonomisk planering och uppföljning.
Det är meriterande om du har god vana av processledning. Även god kännedom om länets förutsättningar samt erfarenhet av prevention och förebyggande/främjande arbete inom social hållbarhet är meriterande.
Din personlighet
Vi söker dig som trivs i en arbetsvardag där såväl operativa som strategiska frågor hanteras parallellt, tidvis i ett högt tempo. Du har förmågan att planera och prioritera och hantera komplexa samband på ett klokt sätt. Sociala hållbarhetsfrågor inkluderar många uppdrag och många sakområden. Du är därför bra på att kunna hålla ihop många delar och föra dem samman. Du klarar också att hantera snabba förändringar i uppdrag, nya uppdrag och utmaningar som kommer löpande.
Som person är du driven och strukturerad men också prestigelös med förmåga att se helheter. Du är en trygg person som utövar ett tydligt och uthålligt ledarskap, samtidigt som du är lyhörd och har förmågan att skapa engagemang och delaktighet samt tillvarata medarbetarnas kompetens och skapa team- och helhetskänsla inom funktionen. Att vara en närvarande chef är viktigt för dig.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och ser det som självklart att du bidrar till ett gott arbetsklimat.Publiceringsdatum2026-07-08Övrig information
Anställningsform: Tillsvidareanställning med inledande provanställning sex månader, heltid. Tillträde enligt överenskommelse.
För tjänsten tillämpas ett chefsförordnande.
Sista dag att ansöka är 2026-08-16. Pga semester besvaras frågor om tjänsten mellan den 11 och 14 augusti. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Länsstyrelsen I Jämtlands Län
(org.nr 202100-2452), https://www.lansstyrelsen.se/
Residensgränd 7 (visa karta
)
831 86 ÖSTERSUND Arbetsplats
Länsstyrelsen I Jämtlands Län, Samhällsenheten Kontakt
Marie Fastesson, ST marie.fastesson@lansstyrelsen.se 010-2253429 Jobbnummer
9997288