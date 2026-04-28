Funktionschef för arkeologi och kulturlandskap
2026-04-28
Länsstyrelsen är en drivande kraft för det hållbara samhället. Vi arbetar tillsammans med myndigheter, kommuner, näringsliv och andra aktörer med fokus på Västra Götalands län och våra 1,7 miljoner invånare. Länsstyrelsen har en bred verksamhet och en mycket viktig roll inom flera samhällsområden. Det gäller inte minst de högaktuella utmaningarna med regional tillväxt och att genomföra den gröna omställningen, utveckla det civila försvaret och vårda demokratin.
Länsstyrelsen är en regional statlig myndighet med cirka 1 000 trevliga och kompetenta medarbetare. Vi har verksamhet på flera orter i Västra Götaland men även i övriga Sverige i och med att vi ansvarar för IT-verksamheten till alla länsstyrelser.
Länsstyrelsen ansvarar för det statliga kulturmiljöarbetet i länet och verkar för att de nationella kulturmiljömålen får genomslag. Inom kulturmiljöenheten genomförs olika insatser som rör fornlämningar, byggnadsminnen, kyrkliga kulturminnen, byggnads-, forn- och kulturlandskapsvård samt länets kulturreservat och världsarvet Tanums hällristningar.
Kulturmiljöenheten består av funktionen för arkeologi och kulturlandskap samt funktionen för byggt kulturarv och beredskap. Kulturmiljöenheten har drygt 20 medarbetare med placering på kontoren i Göteborg, Vänersborg och Mariestad.
Som chef har du ansvar för verksamhet, ekonomi och personal inom funktionen. Uppdraget omfattar ärendehandläggning och tillsyn, kunskapsproduktion och informationsspridning, insatser för vård och tillgängliggörande samt strategiskt arbete och metodutveckling.
Funktionen för arkeologi och kulturlandskap ansvarar bland annat för:
Beslut, samråd, tillsyn inom arkeologi och kulturlandskapsvård.
Tillståndsprövning gällande fornlämningar.
Forn- och kulturlandskapsvård.
Kulturreservat.
Tanums världsarv.
Bidrag och rådgivning.
Att svara på remisser.
Olika utvecklingsprojekt.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter som funktionschef innebär att:
Driva och utveckla funktionens och enhetens verksamhet.
Leda och utveckla funktionens ca 10 medarbetare.
Delta i och utveckla samarbeten både internt och externt.
Delta i enhetens ledningsgrupp med uppgift att se till hela enheten, avdelningen och Länsstyrelsens bästa.
Handläggning av funktionens/enhetens ärenden.
Att ta beslut/ställning i sakfrågor och göra sammanvägda bedömningar.
Din placeringsort är valbar mellan Göteborg, Vänersborg eller Mariestad. Resor ingår i tjänsten.
Vi erbjuder goda möjligheter till distansarbete under en del av arbetstiden.
Du har:
Examen från relevant akademisk utbildning inom kulturmiljövård med inriktning mot arkeologi/kulturlandskap.
Aktuell och relevant erfarenhet av kvalificerat arbete inom funktionens ansvarsområden med förståelse för sakområdets villkor, utveckling och utmaningar.
God och aktuell kunskap om lagstiftningen inom sakområdet.
Aktuell och relevant erfarenhet med ansvar för att leda och utveckla människor.
Erfarenhet, intresse och förmåga av att driva och utveckla verksamhet.
God förmåga att samarbeta med olika aktörer i samhället.
God förmåga att kommunicera på svenska i tal och skrift.
B-körkort.
Meriterande
Erfarenhet av arbete med världsarv och/eller kulturreservat.
Erfarenhet av arbete med forn- och/eller kulturlandskapsvård.
Erfarenhet från uppdragsarkeologisk verksamhet.Dina personliga egenskaper
Du har lätt att tänka utifrån helhet och sammanhang och kunna förklara det för andra i tal och skrift. Du är lyhörd och har god förmåga att bemöta människor och skapa öppna och förtroendefulla kontakter internt och externt. Du är bra på att samarbeta och kommunicera med andra men kan även arbeta under eget ansvar med tilldelade uppgifter. Du är flexibel. Har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och arbetsuppgifter om så krävs. Du har förmåga att prioritera, hålla dig till satta tidsramar och komma till avslut med det du har påbörjat.
Länsstyrelsen eftersträvar ett tydligt, lyhört och inspirerande ledarskap, där du som chef leder med tillit och ger förutsättningar för ett aktivt medarbetarskap och självledarskap. Med ett hälsofrämjande ledarskap skapar du förutsättningar för utveckling av såväl verksamhet som medarbetare.
Vi fäster stor vikt vid den personliga lämpligheten och ser det som självklart att du bidrar till ett gott arbetsklimat. Som medarbetare på Länsstyrelsen Västra Götaland ska du också leva upp till den statliga värdegrunden.
Vi tror på allas lika möjligheter och ett av våra huvuduppdrag är att verka för mångfald och en personalsammansättning på Länsstyrelsen som speglar länets befolkning. Så, sist men inte minst, hoppas vi därför att du som söker, med din bakgrund och din kompetens, kan bidra till att öka vår mångfald.
Välkommen med din ansökan!
Bra att veta
Läs mer om oss på vår webb Jobba hos oss. Här finns information om våra förmåner. Vi finns också på Linkedin.
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhetsmedvetenhet. Säkerhetsprövning enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585) kommer att genomföras innan vi fattar beslut om anställning. För en del anställningar kan därför svenskt medborgarskap komma att krävas. Läs mer om säkerhetsprövning Personalsäkerhet - Säkerhetspolisen (sakerhetspolisen.se).
Länsstyrelsen är en beredskapsmyndighet och har ett särskilt utpekat ansvar under kris och krig/höjd beredskap.
Vi har valt rekryteringskanaler och vill inte bli kontaktade av rekryteringsföretag.
Din ansökan blir en allmän handling när du söker tjänster hos oss. Därför är det viktigt att du med skyddade personuppgifter inte registrerar dig via vårt rekryteringssystem. Du som har skyddade personuppgifter postar din ansökan till HR-enheten, Länsstyrelsen Västra Götaland, 403 40 Göteborg. Delge inte några känsliga uppgifter i din ansökan men ange någon form av kontaktuppgift så att vi kan kontakta dig om du är aktuell för tjänsten. Vid frågor, ta kontakt med rekryterande chef som står med i annonsen. Så ansöker du
