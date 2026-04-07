Functional Safety Engineer
Company description:
AVL is one of the world's leading mobility technology companies for development, simulation and testing in the automotive industry, and beyond. The company provides concepts, solutions and methodologies in fields like vehicle development and integration, e-mobility, automated and connected mobility (ADAS/AD), and software for a greener, safer, better world of mobility.
Job description:Vill du ta nästa steg inom Functional Safety och arbeta nära teknikutvecklingen i en snabbt växande och innovativ bransch?
Vi söker en Functional Safety Engineer som vill vara med och skapa trygga, smarta och hållbara fordon genom strukturerat säkerhetsarbete och moderna utvecklingsmetoder.
I den här rollen får du möjlighet att kombinera teknik, analys och kommunikation i ett team där samarbete, nyfikenhet och kvalitet står i centrum.
I rollen som Functional Safety Engineer arbetar du nära utvecklingsteamen för att säkerställa att säkerhetskraven följs genom hela produktens livscykel. Du stödjer mekatronik , mjukvaru och systemingenjörer i arbetet med att implementera funktionella säkerhetsaspekter och ser till att utvecklingen sker i enlighet med ISO 26262. Genom att arbeta i verktyg som SystemWeaver, DOORS eller Elektra hanterar du säkerhetsrelaterade krav och skapar spårbarhet mellan specifikation, implementation och testresultat.
Du använder även MATLAB/Simulink för att analysera funktioner och bidra till att säkerhetskrav förstås och implementeras korrekt. En del av rollen innebär att delta i verifierings och valideringsaktiviteter, samt att säkerställa att utvecklingsprocesserna följer kvalitetsramverk som Automotive SPICE och CMMI.
I ditt dagliga arbete samarbetar du tvärfunktionellt både internt och externt - med kollegor, leverantörer och andra tekniska parter - för att samla in information, utreda frågeställningar och bidra till att lösningar håller hög säkerhets- och kvalitetsnivå. Du deltar i möten och tekniska reviews där du representerar säkerhetsperspektivet och arbetar aktivt för att säkerställa att både funktion och kvalitet uppfyller projektens krav.
Profile description:Vi söker dig som brinner för säkerhet, systemutveckling och avancerad teknik - och som trivs i en roll där struktur, kommunikation och analysförmåga är avgörande.
Vi tror att du har:
Erfarenhet av arbete med Functional Safety inom fordonsutveckling.
En kandidatexamen eller master inom mekatronik, mjukvara, elektroteknik eller motsvarande område.
Minst 2 års erfarenhet inom Functional Safety domänen.
Goda kunskaper om ISO 26262.
Erfarenhet av MATLAB/Simulink och kravhanteringsverktyg (SystemWeaver, DOORS, Elektra eller liknande).
Vana vid att arbeta enligt mjukvaru- och kvalitetsprocesser såsom CMMI och Automotive SPICE.
Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska
B körkort.
Som personDu är en kommunikativ och samarbetsinriktad person som enkelt bygger relationer och trivs i tvärfunktionella team. Din positiva och lösningsfokuserade inställning gör att du tar dig an komplexa frågor med nyfikenhet och driv, och du har en stark vilja att utvecklas och kontinuerligt lära nytt.
I ditt arbete är du strukturerad, analytisk och noggrann, och du har lätt för att sätta dig in i tekniska samband och bidra med tydliga, konstruktiva perspektiv. Du trivs med att arbeta enligt etablerade processer samtidigt som du är flexibel nog att anpassa dig när projekten kräver det.
We offer:På AVL blir du en del av ett globalt teknikföretag som ligger i framkant av utveckling, simulering och testning inom mobilitetens framtid. Som världens största oberoende aktör inom området, med över 12 000 medarbetare internationellt, driver vi innovation för en grönare, säkrare och bättre värld av mobilitet.
Vårt fokus sträcker sig över hela värdekedjan - från tidiga idé- och konceptfaser till industrialisering och serieproduktion. Vi arbetar med avancerad teknik inom elektrifiering, mjukvara, autonom körning, digitalisering och energieffektiva drivlinor, och hjälper våra kunder att forma framtidens mobilitetslösningar.
Hos oss får du en arbetsplats där du kan växa, påverka och vara med och driva teknikutvecklingen framåt - som gör verklig skillnad för framtidens mobilitet!
