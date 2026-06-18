Fullstackutvecklare till Vitec Fastighet
Vitec Software Group AB (publ) / Datajobb / Linköping Visa alla datajobb i Linköping
2026-06-18
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Är du en nyfiken och driven fullstackutvecklare med känsla för detaljer som vill vidareutvecklas tillsammans med oss? Då är det dig vi behöver till vårt utvecklingsteam, där vi tillsammans skapar effektiva lösningar för våra kunder inom fastighetsbranschen.
Vi erbjuder dig:
Som systemutvecklare hos oss ingår du i ett team som bygger framtidens ekonomisystem för fastighetsbolag. Arbetet sker i Microsofts utvecklingsmiljöer och innefattar hela kedjan från frontend till databas, och vi använder AI-verktyg som en naturlig del av vardagen. Vi jobbar med agila arbetsmetoder och en hög grad av självbestämmande. Arbetet utförs i nära samarbete med product managers, UX-designers och QA-specialister.
Produkterna i sig har en lång livscykel och god planeringshorisont, vilket möjliggör tid för både personlig kompetensutveckling samt skapar förutsättningar för dig som medarbetare att använda din energi klokt och behålla balans i livet.
Vem är du, då?
Vi ser gärna att du har några års erfarenhet av systemutveckling. Det är önskvärt om du samtidigt har erfarenhet av följande tekniker:
C# / .NET
Html
Javascript
SQL -server
Azure Devops
Claude Code / Github Copilot
Som person är du kvalitetsmedveten och har god analysförmåga. Du gillar problemlösning och att få saker ur händerna, och trivs samtidigt med att arbeta tillsammans med andra. Andra viktiga egenskaper är att du är kommunikativ och serviceinriktad samt att du alltid arbetar med kundens bästa i fokus när du gör val och prioriteringar. Eftersom arbetet innebär nära samarbete med kollegor och kunder krävs att du kommunicerar obehindrat på svenska, i tal och skrift.
Låter det intressant?
Vill du veta mer är du välkommen att höra av dig till Martin Rölin på martin.rolin@vitecsoftware.com
Vi tar emot ansökningar löpande, men eftersom det är semestertider kan du räkna med att höra från oss i mitten av augusti.
Sista ansökningsdag 2026-08-14.
Vi ser fram emot att höra av dig!
Placeringsort: Umeå, Stockholm, Kalmar, Västerås, Göteborg, Linköping, Malmö
Start: Omgående, el enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid
Om Vitec Fastighet
Som en del i Vitec Software Group finns affärsenheten Fastighet, Sveriges största leverantör av heltäckande affärssystem till bygg- och fastighetsbranschen. Vi är 148 medarbetare fördelade på 9 orter i landet med ett gemensamt uppdrag att leverera tillförlitliga system som hjälper våra kunder i deras vardag. Läs mer om oss på www.vitec-fastighet.com.
Om Vitec Software Group
Vitec är ledande inom Vertical Software och har sitt ursprung och huvudkontor i Umeå. Våra produkter har utvecklats utifrån specifika behov inom olika nischer i samhället. Medarbetarnas expertis, i kombination med vår gemensamma företagskultur och affärsmodell, möjliggör ständiga förbättringar och innovationer. Vi växer genom våra affärsenheters framgångar och genom förvärv. Allt vi gör, gör vi med ett långsiktigt perspektiv. För vi är att lita på – idag och imorgon. Vitec har 1850 anställda, är noterat på Nasdaq Stockholm och hade 2025 en nettoomsättning på 3 633 miljoner kronor. Läs mer på vitecsoftware.com. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vitec Software Group AB (publ)
(org.nr 556258-4804)
582 26 LINKÖPING Arbetsplats
Linköping Jobbnummer
9971106