Fullstackutvecklare till team inom Ekonomi och uppföljning!
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2026-07-15
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Vill du vara med och bidra till att skapa Sveriges bästa hälso-och sjukvård och ett hållbart samhälle med tillväxt i hela Västra Götaland? Västra Götalandsregionen är Sveriges största offentliga arbetsgivare med ambitionen att bli Sveriges bästa offentliga arbetsgivare. Hos oss får du chansen att utföra ett meningsfullt arbete för samhället och bidra till Västra Götalandsregionens vision "det goda livet". På Koncernkontoret arbetar vi dagligen med att göra skillnad för patienter, medarbetare, besökare och invånare.
Vi söker en systemutvecklare till enheten Ekonomi och Uppföljning. I vår enhet jobbar vi mycket med systemutveckling där vi har utvecklat och vidareutvecklar systemlösningar för vårdersättningar men öppnar vidare upp vårt område med att utveckla nya lösningar inom området för verksamhet, ekonomi och inköp.
Vi bygger just nu upp ett nytt system för hantering av masterdata, med fokus på ett regionalt artikelregister för varor och tjänster. Vidare kommer vi möjliggöra att skapa flera lösningar som vi ser ett stort behov av.
Vi söker nu en driven och nyfiken fullstack systemutvecklare som vill vara med och utveckla och ta hand om våra framtida digitala tjänster.
Ta chansen och sök dig till en av Sveriges största arbetsgivare!
Ditt uppdrag
Du arbetar genom hela utvecklingskedjan, både från initiering, implementering och fortsätter vidare med lösningens livscykel.
Som fullstackutvecklare är vi ute efter att du har förmågan och kompetensen av att kunna jobba både med frontend och backend.
Du blir en viktig del av vårt utvecklingsteam och får möjlighet att påverka både teknikval och arbetssätt.
Exempel på arbetsuppgifter:
Utveckla och underhålla system
Bygga säkra och skalbara lösningar
Utveckla användarvänliga system
Delta i arkitektur- och designbeslut
Samarbeta med produktägare, designers och andra utvecklare
Arbeta med testning, kvalitetssäkring och prestandaoptimering
Bidra till kontinuerlig förbättring av utvecklingsprocesser och teknikstack
Placeringsort för tjänsten är i första hand Göteborg med hemvist Mölndal.
Vad kan vi erbjuda dig?
Rollen innebär arbete i ett inkluderande och hjälpsamt team där du ges möjlighet att påverka tekniska beslut samt kontinuerligt utveckla din kompetens genom vidareutbildning.
Västra Götalandsregionen erbjuder flexibla arbetsformer utifrån verksamhetens förutsättningar och det finns möjlighet att kombinera arbete från våra kontor och på distans.
För att lyckas i rollen behöver du:
Ha akademisk examen och/eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Erfarenhet av fullstackutveckling
Goda kunskaper i .NET och webbutveckling, gärna Angular
Erfarenhet av backendutveckling främst i .NET
Kunskap om databaser såsom MS SQL
Erfarenhet av REST API:er och integrationsarbete
Erfarenhet av automatiserad testning
Förståelse för versionshantering med Git
Erfarenhet av agila arbetssätt
Goda kunskaper i svenska, både i tal och i skrift, är ett krav
Vi ser att det är meriterande om du har:
Erfarenhet av molnplattformar som t ex Azure
Erfarenhet och praktisk nyttjande av AI som verktyg i lösningar
CI/CD och DevOps-erfarenhet
Docker och containerbaserade miljöer
Erfarenhet av microservices eller distribuerade system
Erfarenhet av säkerhet, prestanda och tillgänglighet (WCAG)
Vem är du?
Du är lösningsorienterad och nyfiken med ett eget driv, samtidigt som du trivs i samarbete med andra och bidrar till teamets gemensamma framgång. Du kommunicerar tydligt och prestigelöst och är engagerad i att skapa hållbar och kvalitativ kod.
Det är viktigt för oss att du kan arbeta utifrån vår värdegrund:
Tillsammans gör vi varandra framgångsrika.
Vi lyssnar in. Vi lyssnar av.
Feedback bidrar till vår utveckling.Publiceringsdatum2026-07-15Övrig information
Tjänsten kan komma att säkerhetsklassas.
Vi använder svenska som koncernspråk och välkomnar därför ansökningshandlingar på svenska.
Under semesterperioden, veckorna 30-33, kommer det var en paus i rekryteringsprocessen. Välkommen med eventuella frågor kring tjänsten igen den 17 augusti.
Som en av Sveriges största arbetsgivare kan vi erbjuda rätt person goda karriär- och utvecklingsmöjligheter.
Vi eftersträvar jämlikhet för alla medarbetare, att de trivs på arbetsplatsen och värnar om en god balans mellan arbetsliv och privatliv.
Läs mer om vår verksamhet här: http://www.vgregion.se/om-vgr/
Om Västra Götalandsregionen
Hos oss blir du en del av en större helhet. Vi är 56 000 medarbetare i över 200 yrken som varje dag gör skillnad i människors liv i hela Västra Götaland.
Du bidrar till en trygg och jämlik vård samt till ett hållbart samhälle där miljö, kultur och goda kommunikationer skapar livskvalitet.
Vi är mitt i en digital utveckling där du får vara med och forma framtidens arbetssätt för att förbättra och förenkla vardagen för invånare och verksamheter.
Som tillsvidareanställd blir du krigsplacerad som en del av vårt gemensamma ansvar för att samhällsviktiga funktioner ska fungera även i kris.
Vill du veta mer om oss? På vår webb kan du läsa mer om våra förmåner och möta medarbetare som varje dag gör skillnad och utvecklas i sina yrken. https://www.vgregion.se/jobba-i-vgr/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/ Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131), http://www.vgregion.se/sokjobb
Bergslagsgatan 2 (visa karta
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405 44 GÖTEBORG Arbetsplats
Verksamhetsområde Stöd- och servicetjänster, Ekonomi och uppföljning Jobbnummer
10002985