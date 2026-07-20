Fullstackutvecklare till PTS
Post- och Telestyrelsen / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-07-20
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Vill du utveckla digitala lösningar som bidrar till samhällsnytta och vara med och forma framtidens IT-miljö på PTS? Vi söker nu en fullstackutvecklare som vill arbeta med utveckling och förvaltning av våra verksamhetskritiska system i ett spännande förändringsskede.
Vi jobbar med det alla tar för givet. Att kunna kommunicera. Hos oss får du se till att det fungerar nu och i framtiden. För alla.
Tjänsten är placerad på enheten för IT-tjänsteutveckling inom avdelningen för verksamhetsutveckling. Avdelningen består av tre IT-enheter som ansvarar för drift, förvaltning samt system-, verksamhets- och processutveckling. Vi utvecklar och förvaltar PTS IT-system, webbplatser och e-tjänster samt stödjer myndigheten i dess digitala utveckling.
Under året genomförs flera systeminföranden samtidigt som en ny organisation formas inför sammanslagningen med Digg vid årsskiftet 2026/27. Den nya myndigheten innebär en fördubbling av antalet IT-medarbetare, vilket kan medföra förändringar i både rollen och den organisatoriska placeringen. PTS IT-miljö bygger främst på Microsoft-teknik med drift huvudsakligen on-premises, samtidigt som fler molnlösningar införs. Den tillkommande IT-verksamheten är containerbaserad och bygger på open source, vilket ger goda utvecklingsmöjligheter.
"Jag som blir din chef heter Paula Fagerlund. Jag tror på tillit före kontroll och på att bra lösningar skapas tillsammans. Som chef är jag tydlig med riktning och förväntningar, men ger stort utrymme för eget ansvar, nya idéer och olika perspektiv.Jag uppskattar när människor vågar tänka innovativt, ifrågasätta invanda arbetssätt och hitta smartare sätt att lösa uppdraget. För mig är ledarskap något vi gör i vardagen, genom dialog, samarbete och gemensamt ansvar för helheten."
Om rollen
Som fullstackutvecklare arbetar du främst med backendutveckling i Microsofts teknikstack och utveckling av användargränssnitt för webbapplikationer. Du ingår i ett agilt team och arbetar med analys, utveckling, test och vidareutveckling av våra lösningar i nära samarbete med verksamhet, testare, arkitekter och andra utvecklare. Rollen innebär också att bidra till god kodkvalitet, systemarkitektur och kunskapsdelning inom teamet.
Om teamet
På avdelningen arbetar drygt 35 medarbetare i roller som projektledare, systemutvecklare, arkitekter, IT-tekniker, kravanalytiker, tekniska förvaltningsledare och verksamhetsutvecklare. Kulturen på enheten är prestigelös, lösningsorienterad och bygger på samarbete och kunskapsdelning i små team med breda roller. Här arbetar utvecklare, förvaltare, projektledare och kravanalytiker tillsammans med ett stort engagemang för att bidra till samhällets utveckling.
Om dig
För att lyckas i rollen är du samarbetsorienterad, lösningsfokuserad och delar gärna med dig av din kunskap. Du har god analytisk förmåga, ser samband i komplexa situationer och kan väga olika lösningsalternativ mot varandra. Du är nyfiken, håller dig uppdaterad inom ditt område och bidrar till teamets utveckling. Samtidigt arbetar du strukturerat, planerar ditt arbete väl och levererar med kvalitet inom utsatta tidsramar.
Vi söker dig som har:
Minst 2 års eftergymnasial utbildning inom systemutveckling, programmering eller liknande som arbetsgivaren anser relevant.
Flerårig erfarenhet av utveckling i både .NET Framework och moderna .NET-versioner.
Flerårig erfarenhet av ASP.NET MVC och/eller Razor Pages.
Flerårig erfarenhet av testarbete, exempelvis enhetstester eller integrationstester samt Frontendtester.
Erfarenhet av frontendutveckling inom MVC-baserade webbapplikationer.
Kunskap om Integrations- och APIarbete.
God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.
Det är även meriterande om du har:
Flerårig erfarenhet av utveckling mot SQL-databaser.
Erfarenhet av JavaScript-ramverk, exempelvis React, Angular eller Vue.
Erfarenhet Containerbaserade miljöer, exempelvis Docker, Podman eller Kubernetes.
Erfarenhet av arbete i on-prem-miljöer.
Erfarenhet av CI/CD och automatiserade bygg- och deployprocesser.
Vårt erbjudande
Vi tar livet på allvar. Hos oss kan du ha ett liv på och utanför jobbet. Mår du bra, mår vi bra. Därför erbjuder vi konkurrenskraftiga löner, flexibla arbetstider och möjlighet till distansarbete. Vi har även generöst friskvårdsbidrag och två friskvårdstimmar varje vecka.
Dessutom får du förmånliga villkor för lunch, semester, föräldraledighet, pension och vid sjukdom. Här kommer du arbeta i moderna aktivitetsbaserade lokaler på Hälsingegatan 38. Som statlig myndighet erbjuder vi en trygg och stabil arbetsmiljö där du kan känna dig säker. Vi skapar morgondagens samhälle och måste ligga i framkant. Hos oss kommer du att växa med uppgifter hela tiden.
Bra att veta
Tjänsten är en tillsvidareanställning med inledande provanställning om sex månader. Placering i Stockholm med start snarast möjligt enligt överenskommelse. Din tjänstetitel blir systemutvecklare.
För att vi ska kunna göra en rättvis och objektiv bedömning av din kompetens ber vi dig att inte inkludera bild, personnummer eller adress i ditt CV. Vi har valt att inte efterfråga personligt brev då vi i stället använder urvalsfrågor. Detta för att vi vill lägga fokus på din erfarenhet och kompetens, vilket bidrar till en mer effektiv och rättvis rekryteringsprocess. Tester kommer att ingå i processen. Om du har skyddade uppgifter, vänligen kontakta vår HR-specialist.
För ytterligare information, vänligen kontakta enhetschef Paula Fagerlund på paula.fagerlund@pts.se
eller HR-specialist Isabelle Flygelholm på isabelle.flygelholm@pts.se
. För frågor relaterade till våra lokala fackliga arbetstagarorganisationer, vänligen maila till mailto:saco@pts.se
eller mailto:st@pts.se
Välkommen med din ansökan senast 19 augusti.
Observera att rekryteringsprocessen kommer att vara pausad under sommaren och återupptas från och med vecka 35. Vi återkommer till sökande därefter.
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Sista dag att ansöka är 2026-08-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Post- Och Telestyrelsen
(org.nr 202100-4359), https://pts.se/
Hälsingegatan 38 (visa karta
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113 43 STOCKHOLM Arbetsplats
Post- och telestyrelsen Jobbnummer
10007076