Fullstackutvecklare till produktutveckling- inom avancerad videoanalys
2025-12-10
Professional Galaxy söker nu en erfaren fullstackutvecklare till ett konsultuppdrag hos vår kund inom avancerad video- och dataanalys.
Du blir en del av ett utvecklingsteam som bygger en analyticsprodukt som används av operatörer för att snabbt kunna söka efter specifika objekt i stora mängder videodata - exempelvis i samband med brottsutredningar. Här får du bidra till produktutveckling med direkt samhällsnytta i en miljö där samarbete, innovation och kvalitet står i centrum.
Om uppdraget I rollen som fullstackutvecklare kommer du att arbeta i ett R&D-team med ansvar för att utveckla och förbättra kundens analyticsprodukt. Arbetssättet präglas av parprogrammering och mobprogrammering, och du förväntas vara aktiv i diskussioner, bidra med idéer och snabbt kunna sätta dig in i nya områden. Teamet värdesätter nära samarbete och en kommunikativ och initiativtagande personlighet.
Måste-krav -Erfaren fullstackutvecklare -Mycket goda kunskaper i TypeScript -Node.js -React
Meriterande -Erfarenhet av Machine Learning -SQL -AWS -C# -Allmän testerfarenhet Övrig information Arbetsmodell: På plats Placeringsort: Linköping Uppdragsstart: Januari 2026 Omfattning: Heltid Uppdragstyp: Konsultuppdrag hos vår kund Förlängning: Möjlighet till förlängning finns
Sista dag att ansöka är 2025-12-30
Sista dag att ansöka är 2025-12-30
http://www.progalaxy.se
Sneha Sawant sneha.sawant@progalaxy.se 0739488808
