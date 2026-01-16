Fullstackutvecklare till Momentum Energi
Momentum Software är ett svenskt proptechbolag med Sveriges ledande fastighetsägare som kunder. Våra system hjälper fastighetsägare att digitalisera sin verksamhet och skapa en bättre upplevelse för hyresgästerna.
Som arbetsgivare sätter vi våra anställda i fokus och där vi gör allt för att skapa en arbetsplats som främjar välmående, livsbalans under en god arbetsmiljö. Momentum Fastighet är ett heltäckande fastighetssystem för förvaltning, uthyrning och BI. Momentum Energi är ett energiuppföljningssystem som samlar in och strukturerar kvalitetssäkrad energidata från alla typer av datakällor.
Vill du utveckla smart teknik som gör skillnad? Som fullstackutvecklare i teamet bakom Momentum Energi är du med och bygger nästa generations system för energiuppföljning. Hos oss kombinerar du teknik, hållbarhet och innovation - och bidrar till ett mer klimatsmart samhälle.
Om rollen
Du blir en del av ett engagerat team som utvecklar Momentum Energi - ett kraftfullt verktyg för insamling, analys och visualisering av energidata. Här får du arbeta med hela kedjan: från datalager till användargränssnitt, och bidra till funktioner som gör konkret skillnad för både kunder och miljö.
Rollen passar dig som gillar att bygga både backend och frontend, och som har ett öga för att skapa snygga, snabba och användarvänliga gränssnitt. Du gillar att omvandla behov till smart funktionalitet - och att samarbeta för att nå bästa resultat.
Hos oss får du:
• En bred och varierad roll med stort eget ansvar
• Möjlighet att påverka och utvecklas i en modern teknisk miljö
• Stöd från ett erfaret och engagerat team
• En arbetsplats som värnar om balans, frihet och välmående
• En företagskultur där omtanke och samarbete är självklarheter
Vi söker dig som:
• Har erfarenhet av utveckling i .NET-miljö samt arbete med SQL Server eller annan databas
• Har goda kunskaper i modern front-end-utveckling, gärna med Angular eller liknande
• Är nyfiken, självgående och lösningsorienterad
• Gillar att samarbeta och bidra till teamets framgång
Ser det ut som att det stämmer in på dig?
Då har du chansen att komma till Momentum Software - ett bolag med personalen och tekniken I fokus!
Välkommen med din ansökan!
I denna rekrytering samarbetar Momentum Software med Lundin&Boström. Du söker tjänsten på lundinbostrom.se. Frågor om tjänsten besvaras av Peter Boström 073-826 71 00, Urval sker löpande - vänta därför inte med din ansökan
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-02
