Fullstackutvecklare till Innovativa Surikat!
Friday Väst AB / Datajobb / Göteborg Visa alla datajobb i Göteborg
2026-01-14
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Friday Väst AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Härryda
eller i hela Sverige
Är du en Fullstackutvecklare och vill vara en del av ett innovativt och familjärt bolag? Vill du dessutom arbeta i en modern tech-stack och få stort inflytande över din vardag och egna utveckling? Då kan rollen som Fullstackutvecklare på Surikat vara något för dig, välkommen med din ansökan!
OM TJÄNSTEN:
I rollen som Fullstackutvecklare på Surikat kommer du bli en del av ett agilt team bestående av såväl juniora som seniora utvecklare. Du kommer ges möjlighet att arbeta med en bred stack, både frontend och backend, där du tillsammans med kollegor kommer att arbeta med att utveckla Surikats SaaS-plattform. Utvecklingen av plattformen sker i Node.js och React.js och vi ser gärna att du har arbetat med React.js och MongoDB.
Surikat som bolag präglas av teamarbete, innovation och kunskapsdelande. På Surikat får du dessutom stora möjligheter att påverka din egen utveckling utifrån dina preferenser och intressen.
Du kommer till exempel att:
Arbeta med utveckling i Surikats SaaS-plattform.
Implementera och utveckla befintliga och nya funktioner i de olika systemen.
Behandla och strukturera kundspecifik data utifrån kundens behov.
Arbeta med utveckling för att förbättra användarupplevelsen och prestandan i systemen.
VI SÖKER DIG SOM:Har en avklarad YH eller kandidatexamen i datavetenskap eller liknande programmeringsinriktad utbildning.
Du har ett genuint intresse för programmering och en stark vilja att lära och utvecklas.
Du tycker om att samarbeta, men är också självgående och tar egna initiativ.
Har mycket goda kunskaper i Typescript, Javascript, React.js, Node.js och MongoDB.
Kan visa upp hobbyprojekt inom något eller flera av ovanstående programmeringsspråk.
Talar och skriver flytande på Svenska och Engelska, då båda språken kommuniceras såväl internt som externt i det dagliga arbetet.
Det är meriterande om du:
Har kunskaper i Docker och Kubernetes.
Vidare kommer stor vikt att läggas vid personlig lämplighet där vi ser du som söker har stark vilja att leverera och utvecklas tillsammans med kollegor. För att trivas i rollen tror vi också att du besitter ett starkt tekniskt intresse och har goda kommunikativa färdigheter. Vidare är du initiativtagande och strukturerad.
Om kundföretaget:
Surikat är ett svenskt teknikföretag baserat i Göteborg som arbetar med att skapa och stödja agila SaaS-lösningar för transport, logistik och terminaldrift. Med sin egenutvecklade SaaS-plattform hjälper de företag som bland annat Stena Line och DB Schenker med att optimera och effektivisera deras processer inom såväl logistik som transport. På Surikat blir du en del av ett sammansvetsat team som präglas av såväl personlig som professionell utveckling där du erbjuds en känsla av gemenskap och en öppen kultur.
OM ANSTÄLLNINGEN:
Detta är en direktrekrytering vilket innebär att Friday hanterar och ansvarar för rekryteringsprocessen, men att du blir anställd direkt hos Surikat.
ÖVRIG INFO:Omfattning: Heltid.
Start: Enligt överenskommelse.
Placering: Göteborg.
Lön: Marknadsmässig.
Ansök genom att klicka på länken nedan. Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi tillämpar löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängas ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals - och intervjufasen. Vi tar inte emot ansökningar via mail.
OM FRIDAY:
På Friday brinner vi för att ge dig som Tech-talang en riktigt bra start på karriären. Genom att lyssna på vad just du vill och drivs av, matchar vi dig med företag och möjligheter som får dig att se fram emot att gå till jobbet.
Vi värderar ambition och potential högt och arbetar aktivt för en fördomsfri rekrytering, där alla ges samma chans att lyckas.
Vi finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Örebro. Varje år genomför vi över 5 000 karriärmöten och matchar kandidater med allt från globala företag till innovativa startups. Ersättning
Månadslön - Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Friday Väst AB
(org.nr 559141-1326) Arbetsplats
Friday Jobbnummer
9684942