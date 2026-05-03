Fullstackutvecklare till Dormy
2026-05-03
Vill du vara med och bygga systemen bakom Nordens ledande golfkedja?
Dormy är golfarnas hemmaplan. Ett Örebrobaserat bolag som sedan 1994 har växt till att bli marknadsledande i Norden och topp fem i Europa, med butiker i Sverige och e-handel över hela kontinenten.
Bakom tillväxten finns en IT-avdelning där integration är hjärtat i allt som görs, och nu söker vi dig som vill ta plats i det teamet.
Om rollen Som Fullstackutvecklare hos Dormy blir du en nyckelperson i att skapa lösningar som gör systemen för butik, e-handel, och logistik synkade. Tyngdpunkten ligger på backend och integrationer, med inslag av frontend.
Dormy går nu från mycket egenutvecklat till en modern SaaS-stack vilket innebär att du får en viktig roll i att skapa stabila och skalbara flöden däremellan. Du blir en del av ett team på fyra utvecklare och en Tech Lead där ni jobbar nära varandra, delar kunskap och kommer framåt tillsammans.
Vi söker dig som har:
Cirka 5 års erfarenhet som utvecklare med tyngdpunkt på backend
Erfarenhet av C#/.NET och Entity Framework
Vana av API-utveckling och integration mellan system
Förståelse för eventbaserad arkitektur
Erfarenhet av React och TypeScript
Svenska i tal och skrift
Har du erfarenhet av Kafka och CI/CD eller en bakgrund från retail och omni channel är det ett stort plus. Skulle golf ligga dig varmt om hjärtat är det såklart extra kul.
För att trivas i rollen ser vi att du är en lagspelare med positiv attityd. Du tillför energi till gruppen och trivs med frihet under ansvar.
Det här erbjuder vi:
En platt, öppen kultur där trösklarna mellan ledning och anställda är låga och energin är hög
Hybrid arbetsmodell med Örebro som bas
Sex veckors semester och anställning med förtroendetid
Pension enligt ITP 1, friskvårdstimme och friskvårdsbidrag
Generös personalrabatt och många förmåner från våra leverantörer
För dig som spelar golf: custom-anpassade klubbor att låna, och den årliga Dormy Awards-tävlingen där hela företaget samlas i Örebro
Ansökan Låter det här som en roll för dig? Vi går igenom ansökningar löpande, så tveka inte att höra av dig redan idag. För frågor, kontakta Johanna eller Gabriella på Ants Tech Recruiters.
Om Dormy Dormy är golfarnas destination - en omnichannel-kedja grundad 1994 i Örebro, marknadsledande i Norden och topp fem i Europa. Hos oss jobbar du i ett företag där golfkulturen sitter i väggarna, där det är lätt att göra sin röst hörd och där du som utvecklare får stor frihet att komma med idéer. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-30
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ants Akademiskt Nätverk av Tekniska Studenter AB
https://jobb.ants.se
703 61 ÖREBRO
