Fullstackutvecklare till Coor
Infinity Human Resources Sweden AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-07-06
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På Coor möter vi varandra med nyfikenhet och värme. Hos oss arbetar människor med olika personligheter, bakgrunder och talanger. Coor är service; vi tar hand om våra kunders fastigheter, lagar mat, städar, välkomnar gäster, levererar post och sköter alla de hundratals Facility Management-tjänster som krävs för att en arbetsplats eller fastighet ska fungera på bästa sätt. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa de bästa arbetsmiljöerna i Norden – smarta, hållbara och fyllda med glädje, för både våra kunder och oss själva. Tillsammans skapar vi värde genom att utföra, leda och effektivisera våra kunders serviceverksamheter så att de kan fokusera på vad de gör bäst. Resten tar vi hand om. Genom vår varma kultur och vårt starka samarbete har vi roligare och skapar mer värde för våra kunder. Det ser vi varje dag. Det är därför vi är ett av Nordens ledande företag inom Facility Management.
Vill du bidra med din kunskap i ett team som utvecklar och förvaltar digitala säkerhetslösningar, samtidigt som du blir en del av ett nordiskt företag med ett mindre och nära IT-säkerhetsteam? Här får du möjlighet att arbeta med utvecklingen av en digital tjänst inom säkerhet i en familjär miljö med korta beslutsvägar, där du kan påverka, bidra och vara med och driva utvecklingen framåt.Om Coor / Addici
Coor är en av Nordens ledande leverantörer av Facility Management-tjänster med en stark position inom arbetsplatsservice, fastighet och säkerhet. Vi har en prestigelös och utvecklingsinriktad kultur som präglas av ansvar, självständighet och samarbete. Hos oss får du möjlighet att driva förändring och utveckling tillsammans med kunniga kollegor i ett stimulerande och professionellt klimat.
Inom Coor verkar säkerhetsbolaget Addici Security & Technology, som levererar innovativa lösningar inom service, bevakning och teknisk säkerhet. Addici kombinerar operativ säkerhet med modern teknik och utvecklar digitala lösningar för kunder med höga krav på tillgänglighet, regelefterlevnad och informationssäkerhet.
Om rollen
Hos oss blir du en viktig spelare i vidareutvecklingen och förvaltningen av vår egen digitala säkerhetslösning, SmartID. Detta är vår egenutvecklade tjänst för säker och effektiv hantering av passerkort och accesser med stöd för automatiserade processer, som minskar risken för obehörig åtkomst.
Rollen spänner över hela utvecklingskedjan – från design och arkitektur, via utveckling och test, till driftsättning och support. Arbetet sker i nära samarbete med hela utvecklingsteamet samt med IT-driften och kundsupporten. För att trivas i rollen är du positiv, engagerad och prestigelös, med en naturlig vilja att dela kunskap, ta ansvar och bidra till ett starkt och välfungerande team.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
Förvalta, förbättra och kvalitetssäkra befintlig kodbas
Utveckla och implementera nya funktioner i SmartID-plattformen
Delta i design, arkitektur och tekniska beslut
Bygga och vidareutveckla integrationer och API:er mot externa system
Implementera och supportera lösningen hos kund
Säkerställa att lösningen uppfyller högt ställda säkerhetskrav
Arbeta med testning
Skallkrav
Minst 5 års arbetslivserfarenhet inom systemutveckling
Stark kompetens inom .NET/C# och JavaScript/TypeScript
Goda kunskaper i React
God erfarenhet av Microsoft SQL Server
Erfarenhet av att bygga integrationer med och mot API:er
Vana av versionshanteringssystem exv. Bitbucket eller liknande och etablerade utvecklingsflöden
Erfarenhet av att använda AI‐verktyg (t.ex. kodassistenter, analys‐ eller teststöd) som ett naturligt stöd i det dagliga utvecklingsarbetet
Erfarenhet av Visual Studio
Erfarenhet av manuella tester
Flytande svenska i tal och skrift
Är trygg i sin tekniska kompetens, kommunikativ i dialog med kollegor och kund, samt har ett lösningsorienterat och förbättringsdrivet arbetssätt
Rollen är placerad i säkerhetsklass och säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kommer genomföras innan anställning. Svenskt medborgarskap är ett krav.
Meriterande
Erfarenhet av containerteknik (Docker/Kubernetes)
Erfarenhet av Octopus Deploy
Erfarenhet av EntityFramework
Erfarenhet av att införa eller vidareutveckla AI-stöd i utvecklingsteam
Erfarenhet av automatiserade tester
Erfarenhet av arbete i säkerhetsklassade eller reglerade miljöer
Tidigare erfarenhet i en ledande teknisk roll, där du t.ex. haft ansvar för arkitektur eller tekniska beslut
Erfarenhet av säker utveckling samt att testa system genom egna penetrationstester
Vad vi erbjuder
Coor skapar några av Nordens bästa arbetsmiljöer – smarta, hållbara och inspirerande platser där människor trivs och kan prestera sitt bästa. För oss handlar service om mer än leverans; vi vill bygga starka team och lösningar som gör verklig skillnad och som ger våra kunder möjlighet att fokusera på det de gör bäst.
Hos oss får du en betydelsefull roll i ett team som präglas av samarbete, respekt och engagemang. Vi arbetar i en platt organisation med korta beslutsvägar, där dina idéer tas på allvar och där du får goda möjligheter att påverka, ta ansvar och utvecklas vidare i din roll. Tillsammans skapar vi en arbetsmiljö som är både meningsfull och rolig att vara en del av. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Infinity Human Resources Sweden AB
(org.nr 556783-3156)
111 20 STOCKHOLM Arbetsplats
Coor Kontakt
Rekryterare
Klara Olsson klara.olsson@infinityitc.se 076-0565107 Jobbnummer
9993283