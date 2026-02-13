Fullstackutvecklare till Connecting Stockholm
Connecting Stockholm AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-02-13
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Connecting Stockholm AB i Stockholm
Om Connecting Stockholm
Som ansvariga för Stockholms tunnelbana driver vi en samhällsbärande verksamhet där säkerhet, tillgänglighet och punktlighet står i centrum. Vi kombinerar erfarenhet och nytänkande för att skapa en tunnelbana som är trygg idag och hållbar för framtiden.
Men vårt uppdrag handlar om mer än trafik - det handlar om människor, ansvar och tillit. Varje dag möter vi hundratusentals resenärer, och genom ett varmt, respektfullt och professionellt bemötande skapar vi en reseupplevelse där alla känner sig varmt välkomna och trygga. Hos oss är kulturen lika viktig som uppdraget. Vi tror på samarbetets kraft, på relationer som bygger förtroende och på ett ledarskap som präglas av professionalism, hjärta och engagemang.
Vi drivs av utveckling - både av vår verksamhet och våra medarbetare. Hos oss får du möjlighet att växa, påverka och vara med och forma framtidens kollektivtrafik - tillsammans med oss.
Om rollen
Som Fullstackutvecklare hos oss får du en viktig roll i att utveckla digitala lösningar som stöttar vår drift, våra depåer och våra verksamhetsprocesser. Du arbetar i en modern och teknikdriven miljö med Azure, .NET (C#), Angular/Vue, MS SQL Server och CI/CD-flöden. Här får du inte bara arbeta med aktuella verktyg och arkitekturer, utan också bidra till att vidareutveckla och modernisera vår plattform tillsammans med ett engagerat utvecklingsteam. Du ingår i ett team tillsammans med två integrationsutvecklare. Du samarbetar nära BI-teamet och övriga funktioner inom område IT & Digitalisering. Rollen är bred och självständig med ansvar för både frontend och backend, och innebär nära samarbete med verksamheten för att omsätta behov till stabila användarvänliga och verksamhetskritiska system.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
• Utveckla, vidareutveckla och förvalta system baserade på .NET (C#)
• Arbeta med både moderna applikationer och befintliga lösningar (inkl. WebForms)
• Utveckla databasscheman, lagrade procedurer och arbeta med MS SQL Server
• Bygga och underhålla frontend-lösningar i Angular och/eller Vue
• Säkerställa hög användbarhet och användarupplevelse
• Delta aktivt i arkitektur- och teknikbeslut
• Bidra till modernisering av kodbasen och minskning av teknisk skuld
• Säkerställa hög kodkvalitet genom kodgranskningar och automatiserade tester
• Felsöka och delta i incidenthantering för att säkerställa stabil drift
• Dokumentera lösningar samt dela kunskap och agera tekniskt stöd inom teamet
• Arbeta nära utvecklare, BI-team, arkitekter och verksamhetsrepresentanter-team, arkitekter och verksamhetsrepresentanter
• Bidra till förbättringar av verktyg, processer och arbetssättPubliceringsdatum2026-02-13Kvalifikationer
För att trivas och lyckas i rollen är du en person som både tar ansvar och samarbetar väl. Du är strukturerad, lösningsorienterad och tar initiativ när du ser förbättringsmöjligheter. Du har ett naturligt intresse för teknik och arbetar med ett tydligt verksamhetsfokus.
Du har:
• Kandidatexamen inom systemutveckling eller motsvarande erfarenhet
• Flera års erfarenhet av systemutveckling
• Starka kunskaper i .NET och C#
• Erfarenhet av moderna frontend-ramverk: React, Vue eller Angular
• Erfarenhet av SQL/NoSQL-databaser
• Erfarenhet av Azure samt traditionell on-prem-drift
• Förståelse för IT- och informationssäkerhet
• Förmåga att arbeta självständigt genom hela utvecklingskedjan
• God svenska och engelska i tal och skrift
Meriterande Kvalifikationer
• Erfarenhet av CI/CD och källkodshantering i Azure-miljö Övrig information
• Anställningsform: Tillsvidare
• Omfattning: Heltid
• Startdatum: Enligt överenskommelse.
• Placering: Stockholm
• Anställningen omfattas av kollektivavtal och erbjuder bland annat SL-kort, friskvårdsbidrag, lunchförmån och rabatterade försäkringar.
Om rekryteringsprocessen
Vi tillämpar kompetensbaserad rekrytering och strävar efter en rättvis och inkluderande process. Som en del av urvalet kan urvalsfrågor och tester användas för att säkerställa en objektiv bedömning. Referenstagning, alkohol- och drogtest samt eventuell bakgrundskontroll kan genomföras innan beslut om anställning fattas.
Vi tar inte emot ansökningar via e-post. Vid frågor kontakta rekryteringen via rekrytering@connectingstockholm.se
. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C8780". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Connecting Stockholm AB
(org.nr 559394-3128) Arbetsplats
Connecting Stockholm Kontakt
HR
Isabel Paymandar isabel.paymandar@connectingstockholm.se Jobbnummer
9741632