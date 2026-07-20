Fullstackutvecklare med frontendfokus
Hogia Service AB / Datajobb / Stenungsund Visa alla datajobb i Stenungsund
2026-07-20
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Vi på Hogia HR Systems bygger HR- och lönesystem som används varje dag av tusentals företag. Det är komplexa produkter med höga krav på kvalitet, men också stora möjligheter att förbättra, förenkla och tänka nytt.
Nu söker vi dig som gillar frontend lite extra, men som också tycker att det är kul att förstå hela lösningen.
Så jobbar vi
Vi är ett 30-tal utvecklare som arbetar enligt FaST. Det betyder att teamen själva organiserar sig utifrån det som ska byggas. Det ger dig en varierad vardag där du får arbeta med olika människor, lösa nya utmaningar och succesivt lära känna hela produkten.
Vi tror att alla kan bidra med bra idéer och hos oss förväntas alla vara med och påverka, både tekniken och hur vi arbetar.
AI är en naturlig del av vår vardag. Vi testar nya verktyg, utforskar AI-agenter och nya utvecklingsflöden och är nyfikna på hur AI kan hjälpa oss att bygga bättre produkter och bli ännu bättre utvecklare.
Utöver det dagliga arbetet har vi olika forum där utvecklare från hela Hogia träffas för att diskutera allt från frontend och arkitektur till AI och nya tekniker. Forum som finns till för att dela erfarenheter, lyfta utmaningar och frågeställningar men även en möjlighet att påverka vår tekniska riktning.
Det här kommer du att jobba med:
React
TypeScript
C#/.NET
Azure
Git
AI-agenter och moderna AI-verktyg i utvecklingsarbetet
Vi moderniserar kontinuerligt våra lösningar och är inte rädda för att utmana gamla arbetssätt när det finns bättre alternativ.
Vi tror att du:
har några års erfarenhet av systemutveckling och gillar att bygga moderna användargränssnitt.
är nyfiken, lär dig snabbt och tycker om att omsätta nya idéer i praktiken.
gillar att samarbeta och dela med dig av din kunskap.
är bekväm med att kommunicera på svenska i både tal och skrift, eftersom våra team, kunder och vårt koncernspråk är svenska.
har testat AI i utvecklingen, byggt agentiska lösningar eller är den som alltid vill utforska nästa tekniksprång.
Hos oss får du
påverka både teknik och arbetssätt
utvecklas tillsammans med skickliga kollegor
bidra i specialistforum och tekniska initiativ
arbeta hybrid – tre dagar på kontoret i Stenungsund och två dagar där det passar dig bäst.
Istället för ett traditionellt personligt brev får du gärna berätta om ett tekniskt problem du varit med och löst. Vad gjorde det utmanande? Hur tog ni er vidare? Det ger oss en fin inblick i hur du tar dig an tekniska utmaningar och samarbetar med andra.
Välkommen med din ansökan! Vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Talent Acquisition Specialist Lina Hedenberg på lina.hedenberg@hogia.se
.
Bra att veta! På grund av semesterperioden kommer vi att börja hantera ansökningar från och med den 10 augusti 2026.
Om Hogia-gruppen
Hogia utvecklar, säljer och supportar programvaror och IT-system för företag som effektivt vill fokusera på sina verksamheter i stället för krånglig och tidsödande administration. Vi erbjuder allt från mindre löne- och bokföringsprogram för småföretagaren till kompletta, branschspecifika IT-lösningar och -system för exempelvis kollektivtrafik, åkerier, godsterminaler, revisionsbyråer och fastighetsbolag. I Hogiagruppen finns 30 operativa bolag, som vart och ett verkar inom ett väl definierat verksamhetsområde. Vår organisationsform bygger uttalat på småskalighet och entreprenörsanda. Företagskulturen skapar engagerade medarbetare. Tillsammans ger vi våra kunder de bästa tänkbara affärslösningarna. Hogia startade sin verksamhet 1980 i Stenungsund. I dag har den privatägda koncernen totalt 650 anställda på kontor i Sverige, Norge och Finland. Mer information om Hogia finns på www.hogia.se. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8025277-2106630". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hogia Service AB
(org.nr 556577-5680), https://jobb.hogia.se
Hakenäs 101 (visa karta
)
444 47 STENUNGSUND Arbetsplats
Hogia-gruppen Jobbnummer
10006622