Fullstackutvecklare med fokus på frontend till Svea Bank
2026-02-11
Vi söker en fullstackutvecklare med tydlig frontend-tyngd till vårt Billing-team. Vill du arbeta nära affären med tekniker som React, Fable, F# och SQL och vara med och utveckla en avancerad lösning för smart hantering av abonnemangs- och billingflöden? Trivs du i ett autonomt team där du får stort ansvar och möjlighet att påverka både teknik och produkt? Då kan detta vara rollen för dig.
Om rollen Teamet består idag av sex utvecklare som jobbar självständigt, men i nära samarbete med varandra, produktchef och ibland även kund. Du kommer att arbeta i en lösning som innehåller flera affärskritiska delar såsom gränssnitt, fakturering, portering och CDR, kreditkontroller och kontraktsbelåning. Techstacken består av Fable, React, F# och SQL.
Teamet tar ett stort eget ansvar för kvalitet och prioriteringar, och arbetar agilt enligt Kanban principen. Arbetet är varierande och vilket fokus du har i utvecklingen styrs i hög grad av vad som är viktigast i stunden. Uppgifterna kan variera från större initiativ som delas upp i flera delar till mindre förbättringar som drivs enskilt, och det är viktigt att du som utvecklare har ett intresse och nyfikenhet för affären vi håller på med och kan skapa dig förståelse för hur det du utvecklar påverkar och bidrar till affären och kundnyttan.
Erfarenhet & kvalifikationer:
Flerårig erfarenhet av fullstack utveckling, gärna med fokus på frontend
Universitetsutbildning inom data/IT eller motsvarande arbetslivserfarenhet
Gedigen erfarenhet av arbete med React och/eller Fable
Goda kunskaper i .NET/F#, databaser och SQL
Har erfarenhet av och trivs med att arbeta testdrivet
Erfarenhet av event-sourcing och eventdriven mjukvara
Goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift
Erfarenhet från transaktionstunga system är ett plus
Vem är du? Du har en gedigen bakgrund inom utveckling genom vilken du har med dig förmågan att skapa enkel och ren kod även i tidvis komplex miljö. När du konfronteras med ett nytt problem lägger du tid och engagemang på att förstå uppgiften och dess rotorsaker för att komma med lösningsförslag innan du börjar skriva kod. För att trivas i den här rollen ser vi att du är nyfiken på affären och produkten - inte bara hur man bygger, utan varför. Du vågar ställa frågor och utmana lösningar ur såväl utvecklings- som affärsperspektiv.
Om Svea Svea är en finansiell koncern med över 2000 anställda och verksamhet i flertalet europeiska länder. Med mer än 40 års erfarenhet är vi stolta över att erbjuda innovativa och hållbara finansiella lösningar till våra kunder. Svea präglas av en familjär företagskultur där varje medarbetare bidrar med sin unika kompetens och engagemang. Vår företagskultur betonar gemenskap, handlingskraft, och balans mellan arbete och privatliv. Välkommen att följa med oss på vår spännande resa!
Ansökan Vi har tyvärr inte möjlighet att ta emot ansökningar via mail. Urval och intervjuer sker löpande och vi önskar att tillsätta tjänsten så snart som möjligt så skicka in din ansökan redan idag!
Har du frågor kring tjänsten är du varmt välkommen att höra av dig till Rekryterare Sanna Löfgren på sanna.lofgren@svea.com
Sista dag att ansöka är 2026-08-10
