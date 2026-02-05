Fullstackutvecklare med DevOps-fokus
Länsstyrelsen i Västra Götalands län / Datajobb / Göteborg Visa alla datajobb i Göteborg
2026-02-05
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Länsstyrelsen i Västra Götalands län i Göteborg
, Stenungsund
, Borås
, Trollhättan
, Uddevalla
eller i hela Sverige
Länsstyrelsernas IT-avdelning är i en spännande utvecklingsfas där digitalisering, innovativa lösningar och säkerhets- och beredskapsfrågor är i fokus. Vår IT-miljö är omfattande och varierande. Den innefattar allt från modern infrastruktur till system som vi utvecklar själva. Framför allt kommer våra idéer hela samhället till nytta. Det ger en alldeles speciell känsla som är svår att slå.
Länsstyrelsernas verksamhet har en stor bredd och verkar inom områden som är högst aktuella i dagens samhälle. Digitalisering är en stark drivkraft för länsstyrelserna där IT ofta har en nyckelroll i att realisera behoven.
Länsstyrelsernas IT-avdelning är nationell och jobbar för samtliga 21 länsstyrelser i Sverige.Publiceringsdatum2026-02-05Dina arbetsuppgifter
Vi söker dig som är en fullstackutvecklare med känsla för både teknik och människor.
Du är den som gärna samarbetar med verksamheten, ställer de där smarta frågorna och bygger lösningar som är lika eleganta som de är användbara. Bonus om du blir glad varje gång du byggt något som sparar tid för tusentals användare.
Du kommer att:
- Jobba i ett team som bygger kartstöd och tjänster som gör samhällsplanering begriplig, användbar och gärna lite mindre... krångliga.
- Utveckla moderna webbapplikationer över hela stacken - frontend, backend, databas och allt däremellan.
- Bygga vidare på våra DevOps-flöden och se till att det rullar i produktion.Kvalifikationer
Minst 5 år inom utveckling och DevOps-arbete. Du har mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift samt professionell engelska.
Frontend
- JavaScript / TypeScript
- Vue.js eller React
Backend
- .NET / .NET Core och API-utveckling
Databas
- SQL Server (exempelvis komplexa joins, indexering, prestandaoptimering, stored procedures och SSIS / ETL-flöden)
DevOps & Infrastruktur
- Containers (Docker + Kubernetes eller OpenShift)
- Windows Server-miljöer
Meriterande
- AD, nätverk, virtualisering, PowerShell, Linux
- Erfarenhet från stor offentlig organisation eller säkerhetsklassad utveckling
- Kartteknik: OpenLayers och/eller Esri
Vem är du?
Du är en utvecklare som:
- Kan förklara komplicerade saker för icke-tekniker utan att låta som en manual.
- Tycker det är kul att coacha kollegor - både juniora och att utmana mer erfarna som är vana vid vissa arbetssätt.
- Blir nyfiken när du hör ord som Copilot, GeoAI eller nästa stora grej.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och ser det också som självklart att du bidrar till ett gott arbetsklimat. Som medarbetare på Länsstyrelsen Västra Götaland ska du också leva upp till den https://www.statskontoret.se/kunskapsstod-och-regler/god-forvaltningskultur/den-statliga-vardegrunden/
Vi erbjuder
- Ett flexibelt arbete upp till 50 % på distans.
- Placeringsort: Göteborg, Karlstad, Luleå, Vänersborg eller Mariestad.
- Ett team som värderar kompetens och samarbete lika högt som teknisk briljans.
- En arbetsplats där du får vara med och jobba för ett hållbart samhälle.
Bra att veta
Läs mer om oss på vår webb Jobba på https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/om-oss/jobba-hos-oss/jobba-pa-it-avdelningen.html
Här finns information om https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/om-oss/jobba-hos-oss.html#varterbjudandeVi
finns också på https://se.linkedin.com/company/lansstyrelsernas-itavdelning
Urval och intervjuer hålls löpande. Välkommen med din ansökan!
Vi ser gärna att din ansökan och svar på urvalsfrågorna är på svenska då det är vårt arbetsspråk.
När du ansöker bifogar du ditt cv. I denna rekrytering har vi ersatt det personliga brevet med ett antal urvalsfrågor och du ska därför inte bifoga ett personligt brev i din ansökan.
Löneintervallet för den här tjänsten är cirka 46 000 - 53 000 kr och baseras på skicklighet i förhållande till relevant kompetens för den här tjänsten.
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhetsmedvetenhet. Säkerhetsprövning enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585) kommer att genomföras innan vi fattar beslut om anställning. För en del anställningar kan därför svenskt medborgarskap komma att krävas. Läs mer om säkerhetsprövning https://www.sakerhetspolisen.se/verksamheten/sakerhetsskydd/sakerhetsskyddsatgarder/personalsakerhet.html
Länsstyrelsen är en beredskapsmyndighet och har ett särskilt utpekat ansvar under kris och krig/höjd beredskap.
Vi har valt rekryteringskanaler och vill inte bli kontaktade av rekryteringsföretag.
Din ansökan blir en allmän handling när du söker tjänster hos oss. Därför är det viktigt att du med skyddade personuppgifter inte registrerar dig via vårt rekryteringssystem. Posta din ansökan till HR-enheten, Länsstyrelsen Västra Götaland, 403 40 Göteborg. Delge inte några känsliga uppgifter i din ansökan men ange någon form av kontaktuppgift så att vi kan kontakta dig om du är aktuell för tjänsten. Vid frågor, ta kontakt med rekryterande chef som står med i annonsen. Ersättning
Månadslön. Länsstyrelsen tillämpar individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "112-4436-2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Länsstyrelsen i Västra Götalands län
(org.nr 202100-2361) Arbetsplats
IT-avdelningen, Enheten för Applikationsstöd IT Kontakt
Thomas Johansson, funktionschef thomas.p.johansson@lansstyrelsen.se Jobbnummer
9725268