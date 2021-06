Fullstackutvecklare - Studentconsulting Sweden AB (Publ) - Elektronikjobb i Piteå

Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Elektronikjobb / Piteå2021-07-01Brinner du för innovativ webbutveckling och vill vara en del av ett snabbfotat och dynamiskt team som levererar bra grejer i en snabb takt? Har du flerårig arbetslivserfarenhet inom området? Då kan det vara just dig vi söker!Vi hjälper just nu Bricco att hitta sin nästa stjärna inom utveckling. Bricco är en etablerad digitalbyrå och har stora kunder i ett flertal branscher. Företaget jobbar med att designa, utveckla och förvalta olika tjänster och system till kunder. Här är beslutsprocesserna korta, och avståndet till kunden alltid nära. Huvudkontoret finns i dagsläget centralt i Stockholm och ses som en mötesplats för anställda, frilansare och kunder. Förutom kontor i Stockholm finns även kontor i Piteå. Majoriteten av Briccos medarbetare arbetar idag hemifrån på distans och finns utspridda i hela Sverige. Trots att kollegorna är utspridda runt om i landet råder en stark teamkänsla och ni kommer regelbundet sammanstråla för arbete och olika aktiviteter. Läs gärna mer om Bricco här: https://bricco.se/ Bricco befinner sig i en expanderingsfas och söker nu fler Fullstackutvecklare. Tjänsten är på heltid och tillträde sker enligt överenskommelse. Som anställd erbjuds du flexibel arbetsplats, du kommer att kunna sköta större delen av ditt arbete hemifrån på distans om detta är önskvärt men du förväntas också befinna dig på kontoret i Piteå med jämna mellanrum. På Bricco råder högt i tak och en familjär och ödmjuk stämning. För att du ska trivas i bolaget är det viktigt att du brinner för din egen och andras utveckling. Som anställd erbjuds du en rad fina förmåner så som flexibla arbetstider och friskvårdsbidrag på 6000kr/år. För dom anställda hålls även aktiva konferenser ett par gånger per år, medarbetarna har exempelvis hyrt hus i Portugal och spenderat tid tillsammans där, åkt skidor i Hemavan och tagit en långweekend på Tree Hotel i Harads.Som Fullstackutvecklare på Bricco kommer du att arbeta med:Systemarkitektur - du är med och tar fram systemkartor och hjälper våra kunder se helheten.Programmering - du tar ansvar för egen kod och har förmågan anpassa dig till nya projekt och befintliga lösningar. Att proaktivt vidareutveckla våra kunders tjänster och utbud gör att vi får växa med kunden.Optimering av befintliga kunders deployflöden, arbetsprocesser, övervakning och drift av mikrotjänster.2021-07-01Vi söker dig med minst 5 års arbetslivserfarenhet inom området.Du har erfarenhet av programmering med Javascript (React, Node, typescript).Du har tidigare arbetat med databaserna MongoDB och MySQL.Du har ett öga för prestanda och optimering eller erfarenhet av API:er och integration.Du har god förståelse för systemarkitektur och är duktig på att presentera och diskutera lösningsförslag.Vi ser gärna att du har erfarenhet av Python och ev arbetat med Django.Du talar och skriver svenska obehindrat.Som person är du kommunikativ och trivs med sociala kontakter. Du är duktig på att samarbeta med andra och sporras av lagarbete med kollegor och kunder. Du är pedagogisk och tycker om att hjälpa andra att utvecklas, du trivs med att stötta juniora kollegor, delegerar arbete till dessa och följer upp. Det är meriterande om du har kunskap inom UX och design, samt om du har erfarenhet av konfiguration av servermiljöer liknande AWS, GCP eller Azure. Går du vidare till intervjustadiet i denna rekryteringsprocess är det viktigt att du som sökande är medveten om att en bakgrundskontroll kommer att genomföras. Går du längre i processen än så väntar även ett programmeringstest.Denna rekryteringsprocess hanteras av StudentConsulting och Briccos önskan är därför att alla eventuella frågor går direkt till ansvarig rekryterare på StudentConsulting, Therese Isaksson. Du når Therese via mail på therese.isaksson@studentconsulting.com . Urvalet kommer att påbörjas så snart ansökningstiden har löpt ut. Vi välkomnar dig varmt att skicka in en ansökan bestående av CV och personligt brev.Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi rekryterat över 11 000 personer det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport. Hitta din framtid på www.studentconsulting.se Varaktighet, arbetstidTillsvidareanställning TillsvidareFast lönSista dag att ansöka är 2021-07-31Studentconsulting Sweden AB (Publ)5840034