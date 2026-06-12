Fullstackutvecklare

Agile Resources AB / Datajobb / Solna
2026-06-12


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Vill du bygga moderna webblösningar i en roll där du arbetar brett med både frontend och backend? Här får du utveckla tjänster som används i en verksamhet med höga krav på kvalitet och tillgänglighet.
Här får du arbeta i en bred fullstackroll där du utvecklar moderna webblösningar med både frontend och backend. Uppdraget passar dig som vill kombinera teknik, kvalitet och samarbete i en verksamhet med höga krav på stabila tjänster.
Om rollen
Utveckla webbaserade lösningar med fokus på användbarhet och kvalitet.
Arbeta i ett team som bygger och förvaltar tjänster för en större verksamhet.
Bidra i hela utvecklingskedjan från krav till leverans.

Det här kommer du göra
Bygga och vidareutveckla frontend- och backendfunktioner.
Skapa och underhålla REST API:er för webbtjänster.
Arbeta med containerplattformar och GitOps-flöden.
Säkerställa att lösningar fungerar bra även med fokus på tillgänglighet och responsivitet.

Vi söker dig som har
Minst 4 års erfarenhet av CSS, JavaScript/TypeScript och HTML.
Minst 3 års erfarenhet av React, Angular eller Vue.
Minst 2 års erfarenhet av Git eller Bitbucket.
Minst 2 års erfarenhet av GitOps och containerplattformar, till exempel OpenShift.
Minst 2 års erfarenhet av Node.js och REST API-utveckling.

Teknik & Verktyg
CSS
JavaScript
TypeScript
HTML
React, Angular eller Vue
Git, Bitbucket
GitOps, OpenShift
Node.js

Praktisk information
Ort: Solna
Arbetssätt: Hybrid, med möjlighet till distansarbete enligt överenskommelse
Språk: Svenska i tal och skrift

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12
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Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "jp-1cf58ae33bb27bb0".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Agile Resources AB (org.nr 559359-5258)
417 53  SOLNA

Kontakt
Rekryterare
Neethi Gopinadh
neethi.gopinadh@agile.nu
0760203611

Jobbnummer
9962395

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