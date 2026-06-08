Fullstackutvecklare
E-Hälsomyndigheten / Datajobb / Kalmar Visa alla datajobb i Kalmar
2026-06-08
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Är du fullstackutvecklare med några års erfarenhet av Java och containerbaserad teknik? Drivs du av att göra nytta och påverka samhället på riktigt? Då kan det här vara en roll för dig.Publiceringsdatum2026-06-08Om tjänsten
E-hälsomyndigheten har i uppdrag att bygga upp en nationell digital infrastruktur inom hälsa, vård och omsorg för att stödja och möjliggöra informationsdelning av hälsodata mellan vårdens system. Infrastrukturen ska bidra till att öka kvaliteten i vården, att förbättra patientsäkerheten, att stärka patientens ställning och att minska den administrativa bördan för hälso- och sjukvårdens medarbetare.
I rollen som fullstackutvecklare hos oss arbetar du i ett agilt team i tätt samarbete med utredare och verksamhetsspecialister som löpande levererar värde. Du arbetar med testdriven utveckling och testautomatisering som en naturlig del av jobbet, vilket gör detta till en roll för dig som uppskattar en bredd i dina arbetsuppgifter.
Du arbetar nära dina kollegor och ni ansvarar gemensamt i teamet för kvaliteten av den kod som skapas. Teamet befinner sig tekniskt i framkant och du får ta stort eget ansvar samtidigt som du är med och bidrar till helheten. Du är med och bygger upp ett nytt verksamhetsområde och skapar nya komponenter, vilket ger goda möjligheter att påverka den tekniska utvecklingen.
Om dig
Du är en person som brinner för tekniken och rör dig obehindrat mellan verktyg och miljöer. Det du inte kan lär du dig gärna och du kommer med idéer på nya tekniska lösningar och metoder. Som person trivs du när du får samarbeta med andra, du tar stort eget ansvar för att driva ditt arbete framåt och du är analytisk.
Vi söker dig som har:
akademisk utbildning inom it, mjukvara eller programmering alternativt flerårig aktuell arbetslivserfarenhet av liknande arbetsuppgifter
minst tre års erfarenhet av arbete som systemutvecklare där Java varit det huvudsakliga programspråket
minst två års erfarenhet av utveckling med Quarkus, Spring Boot eller annat motsvarande modernt Java-ramverk för mikrotjänster
minst två års erfarenhet av arbete där testning och testautomatisering är en integrerad del av kodens livscykelhantering
minst ett års erfarenhet av arbete med containerbaserade tekniker som exempelvis Docker, Kubernetes och OpenShift.
Det är meriterande för tjänsten om du har:
erfarenhet inom front-end utveckling med hjälp av exempelvis Vue.js
erfarenhet av att publicera och bidra till öppen källkod
erfarenhet av att arbeta med databaser via JPA/Hibernate, särskilt med PostgreSQL
erfarenhet av utveckling i Linux-miljö
erfarenhet av standarden Fast Healthcare Interoperability Resources (FHIR) eller andra typer av standarder för interoperabilitet.
Vad erbjuder vi?
E-hälsomyndigheten är en myndighet i tillväxt och vi driver utvecklingen av nationell digital infrastruktur inom hälsa, vård och omsorg. Vi skapar förutsättningar för digitala tjänster och lösningar för både privatpersoner och professioner inom hälso- och sjukvård, apotek och socialtjänst. Vi arbetar för att hälsodata ska bli tillgängliga i hela vårdkedjan.
Vi är cirka 600 medarbetare i Kalmar och Stockholm. Hos oss finns möjlighet att göra skillnad i en innovativ miljö med trevliga och kompetenta arbetskamrater. Alla medarbetare har förtroendearbetstid och kan arbeta delvis på distans. Läs mer om E-hälsomyndigheten som arbetsplats: Jobba hos oss
Är du intresserad?
Välkommen att skicka in din ansökan och cv via vårt rekryteringsverktyg senast den 4 augusti. Ladda gärna upp examensbevis, betyg och intyg som är relevanta för tjänsten i samband med din ansökan.
Frågor angående tjänsten besvaras av rekryterande chef Carl-Johan Sandin, 010-106 0737 alternativt rekryterande chef Anette Hellman, 010-175 6313.
Frågor angående rekryteringsprocessen besvaras av HR-specialist Dorothea Lockman, 010-175 3741. Under juli månad har vi begränsad möjlighet att svara på frågor.
Anställningen är tillsvidare med sex månaders provanställning. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Placeringsort för anställningen är Kalmar eller Stockholm. Arbetet kan innebära tjänsteresor, främst mellan Kalmar och Stockholm.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. Därför kan vi komma att behöva genomföra en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). För en del arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
Om du har beslut om skyddade personuppgifter, kontakta den HR-specialist som finns namngiven i annonsen.
Läs mer om oss på www.ehalsomyndigheten.se
Ansök här: https://e-halsomyndigheten.varbi.com/what:job/jobID:924898/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare E-hälsomyndigheten
(org.nr 202100-6552), http://e-halsomyndigheten.varbi.com
Södra Långgatan 60 (visa karta
)
392 31 KALMAR Arbetsplats
GD, Digital infrastruktur, Digital utveckling, Utveckling 2 Kontakt
rekryterande chef
Carl-Johan Sandin 010-1060737 Jobbnummer
9953406