Fullstackutvecklare
Zynka BIM AB / Datajobb / Göteborg Visa alla datajobb i Göteborg
2026-01-23
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Zynka BIM AB i Göteborg
Fullstack Developer för Operation Systems på Zynka
På Zynka drivs vi av en övertygelse att bygg- och fastighetsbranschen står inför en avgörande förändring. Vårt "varför" är tydligt: vi vill revolutionera hur branschen arbetar. Det vi bygger idag kommer att forma morgondagens arbetssätt och skapa nya möjligheter för hela sektorn. För oss handlar det inte bara om teknik, utan om att möjliggöra smartare beslut, bättre samarbete och en mer hållbar utveckling.
Vi vill vara den kraft som driver branschen framåt, och vi söker dig som vill vara med och skapa framtidens lösningar tillsammans med oss och bryta ny mark, på riktigt. Om du vill vara med och påverka, och bidra till att tillsammans trycka bygg- och fastighetsbranschen framåt, då är Zynka platsen för dig. Välkommen att söka!Publiceringsdatum2026-01-23Om tjänsten
Vi söker en erfaren fullstackutvecklare som kan bidra med både beprövad kunskap och nya perspektiv till teamet. Rollen innebär ansvar för att säkerställa ett effektivt samarbete mellan frontend och backend, samt att driva utvecklingsprocessen från idé till färdig funktion och vidare underhåll.
Som Fullstack Developer kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter vara att:
Arbeta med hela utvecklingsprocessen: från kravställning och design till implementation, test och lansering
Säkerställa att frontend och backend utvecklas i samklang
Bygga och underhålla robusta API:er och integrationer
Delta i tekniska beslut och bidra till arkitektur och processförbättringar
Samarbeta med utvecklare, designers, produktägare och produktchef
Hålla sig uppdaterad om nya teknologier och föreslå förbättringar
Bidra till kodgranskning och kunskapsdelning inom teametProfil
Vi söker dig som har:
2-4 års relevant erfarenhet av systemutveckling, gärna i rollen som fullstackutvecklare eller motsvarande
Erfarenhet av antingen frontend eller backend är ett grundkrav
Flytande i svenska och engelska, både i tal och skrift
Goda kunskaper i JavaScript och TypeScript
Erfarenhet av moderna frontendramverk som Vue, React eller Angular
Backendutveckling i Kotlin, Java eller liknande
Erfarenhet av databaser (SQL/NoSQL)
Versionshantering med Git
Förståelse för och erfarenhet av API-design och integrationer
Meriterande:
Tidigare erfarenhet av rollen som fullstackutvecklare och/eller erfarenhet av samt förståelse för:
IoT-data och hantering av tidsseriedata
DevOps och CI/CD-processer
Testautomatisering och testramverk
Att arbeta med säkerhet i molnmiljöer
Open source-projekt
Containerteknik, t.ex. Kubernetes
Molntjänster, gärna Azure
Autentisering och auktorisering, t.ex. OIDC/OAuth2.0
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och söker därför dig som drivs av ett genuint teknikintresse och vill lösa branschens utmaningar med nyfikenhet och nytänkande. Du har förmåga att se helheten, förstå hur systemen hänger ihop och omsätta komplexa behov till smarta lösningar. Du är en analytisk problemlösare som kommunicerar tydligt, samarbetar väl och tar ansvar för att arbeta strukturerat både självständigt och tillsammans med andra.
Vilka är vi?
Zynka är en ledande aktör inom proptech som kombinerar digital expertis med innovativa lösningar för bygg- och fastighetsbranschen. Vi är en del av Newsec-koncernen och har som mål att skapa en datadriven och hållbar samhällsbyggnad. Som medarbetare hos oss blir du en del av ett dynamiskt och engagerat team med korta beslutsvägar och stort fokus på frihet under ansvar.
Vad får du hos Zynka?
Hos Zynka hittar du en ambitiös, trivsam arbetsplats med stort driv och engagemang för både affären, kunder och kollegor. Här råder korta beslutsvägar och mycket frihet under ansvar, tillsammans med drivna och kompetenta kollegor. Vi prioriterar goda utvecklingsmöjligheter, erbjuder tjänstepension (ITP), friskvårdsbidrag, företagshälsovård och tillämpar flextid.Så ansöker du
Vill du bli en del av Zynka? Sök redan idag! Vi behöver inget personligt brev - svara bara på några korta frågor och bifoga ditt CV eller din LinkedIn-profil.
Tjänsten är på heltid och placerad i Göteborg eller Stockholm. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald i vår rekrytering. På grund av GDPR tar vi ej emot din ansökan via mejl. Alla ansökningar behandlas konfidentiellt.
Sista dag att ansöka är Löpande urval, så vänta inte med att skicka in din ansökan!
Vid frågor gällande tjänsten, vänligen kontakta anton.wikhede@zynka.se
Läs gärna mer om oss på vår hemsida. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7074733-1798867". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Zynka BIM AB
(org.nr 556960-2864), https://zynka.teamtailor.com
Sankt Eriksgatan 5 (visa karta
)
411 05 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Zynka Jobbnummer
9702244