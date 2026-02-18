Fullstackutvecklare - Bygg din karriär tillsammans med oss
2026-02-18
Vill du arbeta med moderna tekniker, långsiktiga uppdrag och samtidigt ha en arbetsgivare som aktivt investerar i din utveckling?
Vi söker nu fler fullstackutvecklare som vill bli en del av vårt team och arbeta i spännande uppdrag hos våra kunder inom både privat och offentlig sektor.
Om rollenSom konsult hos oss får du möjlighet att arbeta i långsiktiga uppdrag (1-4 år) där du är med och utvecklar affärskritiska system, digitala tjänster och framtidens tekniska lösningar.
Uppdragen varierar i inriktning och teknikstack, Så vi matchar din kompetens och ambition med rätt uppdrag. Vårt mål är att vara din långsiktiga karriärpartner, inte bara din nästa arbetsgivare.
Vi söker dig som har erfarenhet inom några av följande områden:Backend-utveckling i Python och/eller Java
Frontend-utveckling i React och/eller Node.js
Versionshantering i Git/GitLab
CI/CD pipelines och DevOps-arbete
API-utveckling och integrationer
Responsiv design och moderna webbstandarder
Molnplattformar (ex. Azure, AWS eller GCP)
Du behöver inte kunna allt, våra uppdrag varierar och vi värdesätter både bredd och spetskompetens.
Vem är du?Vi tror att du:
Har minst några års erfarenhet som utvecklare
Trivs i team men kan arbeta självständigt
Är nyfiken på ny teknik och vill fortsätta utvecklas
Kommunicerar obehindrat på svenska och/eller engelska
Därför ska du välja ossLångsiktiga uppdrag hos intressanta kunder
Möjlighet att påverka din tekniska inriktning
Kompetensutveckling och certifieringar
Trygg anställning med konkurrenskraftiga villkor
Ett konsultbolag som ser dig som en långsiktig investering
Vi tror på att rätt person i rätt uppdrag skapar både arbetsglädje och kvalitet i leveransen. Därför arbetar vi aktivt med att matcha din kompetens, dina ambitioner och din utvecklingsplan med rätt kund.
Vill du ta nästa steg i din karriär som fullstackutvecklare?
Skicka in din ansökan eller hör av dig direkt så berättar vi mer om möjligheterna hos oss! Ersättning
Månadslön - Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Job Solution Sweden Consulting AB
(org.nr 559436-7608), https://www.jobsolution.se/ Jobbnummer
9750188