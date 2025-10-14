Fullstack-utvecklare till vår kund i Örebro
2025-10-14
Vi söker flera fullstack-utvecklare till ett expansivt och innovativt företag i Örebro.
Nu söker vi flera passionerade systemutvecklare inom fullstack som är intresserade av att arbeta med tekniker som t.ex. C#, .NET, Azure och DevOps-Principer på ett framgångsrikt och växande produktbolag! Vår kund erbjuder en kreativ utvecklingsmiljö där du får vara delaktig i hela produktutvecklingskedjan. Företagets vardag präglas av en stark gemenskap. Välkommen med din ansökan!
Ditt anställningserbjudande
• Flextid - frihet att anpassa din arbetsdag
• Friskvårdsbidrag på 5 000 kr
• Hybridarbete - arbeta delvis hemifrån
• Kurser och karriärutveckling
• Förmånsrabatter via Benify
Sociala aktiviteter, fester och after works
Som utvecklare är ditt huvudsakliga uppdrag att utveckla företagets system och produkter utifrån kundens behov. Du kommer att arbeta med utveckling både på klient- och backend-sidan, med fokus på Microsofts teknikstack. Du är med och utvecklar och förädlar produkterna från kundens krav till leverans av färdig lösning.
Du kommer att arbeta i ett team där ni tillsammans skapar professionellt designade produkter för företagets kunder.
Värt att veta
Våra förväntningar
Är du en passionerad utvecklare som motiveras av att arbeta i team och som drivs av att nå resultat tillsammans med andra? Är gemenskapen en viktig faktor för att du skall trivas, åstadkomma riktigt bra saker och ha kul på jobbet?
Om du dessutom brinner för spännande utmaningar inom systemutveckling och håller dig uppdaterad kring den senaste tekniken - då är vi förmodligen en perfect match!
Vi söker dig som har relevant arbetslivserfarenhet inom området. För att lyckas i rollen ser vi att du har förståelse för .NET-arkitektur och microservices samt kunskap inom databashantering, molnplattformar.
Du är flexibel och har förmågan att anpassa dig till nya krav och förväntningar i rollen. Du har en drivande personlighet som har lätt för att samarbeta och inspirera inom och mellan utvecklingsteam. Vidare ser vi gärna att du har en god problemlösningsförmåga och är flytande i både skrift och tal i svenska och engelska.
Intresserad?
Rekryteringen sker i samarbete med TNG IT Digital, specialister på kompetensbaserad och fördomsfri rekrytering, bemanning och interim. Vi ser fram emot att få din ansökan med CV eller LinkedIn-profil, och utan personligt brev, i vårt enkla ansökningsformulär. Notera att vi inte kan ta emot ansökningar via e-post, men att du alltid är välkommen att maila rekryteraren vid frågor. Efter inskickad ansökan kommer vi dels anonymisera dina personuppgifter, dels be dig att göra ett par rekryteringstester, innan vi gör en första bedömning. Givetvis får du mer information om varje steg när det är dags och så snart du skickat in din ansökan kan du följa den i realtid via vår hemsida. Observera att vi gör urval löpande och tjänsten kan därför tillsättas före sista ansökningsdatum. Varmt välkommen!
Sista dag att ansöka är 2025-11-04
