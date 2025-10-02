Fullstack-utvecklare till Syntronic i Linköping!
2025-10-02
Vet du skillnaden mellan "JSON" och "XML"? Kan du namnge minst tre programmeringsspråk innan första kaffekoppen? Tycker du att "docker-compose up" är en fantastisk start på dagen? Drömmer du om kod som deployas automatiskt och tycker att Git är din bästa vän? Kan du också något om webbutveckling och backend? Kanon, du kan börja på måndag!
Ps... eftersom du är ny blir det din tur att fixa fika på fredag, inga nötter och en är vegan (besegrar du kontorschefen Niklas i pingis hamnar du sist på fikalistan).
Om rollen Som erfaren Fullstack-utvecklare hos Syntronic kommer du att arbeta med spännande och varierande projekt där du får möjlighet att utveckla både dina tekniska och kreativa färdigheter. Vi arbetar med de senaste teknologierna och strävar alltid efter att ligga i framkant. Du kommer att ha en central roll i att designa, utveckla och implementera lösningar som möter våra kunders behov.
Vi gillar dig som har:
En högskole- eller civilingenjörsexamen inom Data, Teknisk fysik eller liknande
Minst 2-5 gärna fler års erfarenhet som fullstack-utvecklare eller inom liknande roll
Kunskaper i programmeringsspråk som C#, C++, Java, Python eller PHP (alternativt besitter förmågan att lära dig snabbt från andra språk)
Erfarenhet av moderna webbutvecklingsteknologier och ramverk
Grundläggande förståelse för molntjänster som AWS
Vana av att arbeta med container-teknologier som Docker och Kubernetes
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Vi gillar dig ännu mer om du:
Är en nyfiken person som är villig att lära dig nya saker och förstår vikten av att hålla en deadline
Har glömt hur man använder en datormus
Besitter obskyr nischkunskap och är villig att dela med dig av denna på fredagsfikan
Spelar CS (vi behöver fler folk till vårt företagsturneringslag), dart, pingis
Kan baka fika!
Uppfyller du inte allt på önskelistan för fullstack-utvecklare? Du kan vara lugn, köpt fika funkar också utmärkt! Bara du kan programmera är vi ganska nöjda :)
Syntronic erbjuder en trygg anställning i en dynamisk och framåtriktad miljö. Att vi är ett team är vår styrka, därför ser vi att du arbetar tillsammans på plats med oss på kontoret - när du inte behövs hos någon av våra kunder förstås!
Vi erbjuder
På Syntronic blir du en del av en härlig gemenskap där din röst hörs och dina idéer välkomnas. Vi erbjuder flexibla arbetstider, balans mellan arbete och fritid samt regelbundna karriärutvecklingssamtal och interna workshops för din utveckling. Utöver detta får du förmånliga förmåner och försäkringar. Hos oss får du inte bara ett jobb - du får en plats att växa och trivas både personligt och professionellt. Välkommen till Syntronic!

Publiceringsdatum: 2025-10-02

Så ansöker du
Vi ser fram emot din ansökan, som ska vara oss tillhanda senast 1 november. Vi arbetar med löpande urval.
Bakgrundskontroller kan förekomma.
Bakgrundskontroller kan förekomma.

Av kommunikation- och kvalitetssäkringsskäl ber vi dig att skicka in din ansökan digitalt via vårt system och inte via e-post.

Ersättning: Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2025-11-01
