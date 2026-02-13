Fullstack-utvecklare till Radonova
2026-02-13
Som fullstack-utvecklare hos Radonova kliver du in i en roll där din kompetens verkligen gör skillnad. Här arbetar du i en modern techstack med Java, JavaScript och React och är med och utvecklar system som bidrar till ett tryggare och mer hälsosamt samhälle. Du får stort förtroende, inflytande över tekniska beslut och möjlighet att påverka både arkitektur och framtida projekt. I en mindre organisation är avståndet mellan idé och verklighet kort, dina initiativ tas på allvar och din kod når hela vägen ut. Tillsammans med engagerade och kunniga kollegor bygger du smarta, hållbara lösningar i en miljö där teknikintresse, ansvarstagande och samarbete värderas högt. Vi fram emot din ansökan!
OM TJÄNSTEN
Radonova grundades 1986 i samband med Tjernobylolyckan och bestod då av en forskargrupp om fyra personer. Idag har de vuxit till globala ledare inom radonmätning med kunder i över 80 länder och kontor i stora delar av världen. De har en bred verksamhet inom området med bland annat produktion, analys, support och forskning samt erbjuder radonmätning till både bostäder, arbetsplatser, myndigheter, större anläggningar och mark.
I rollen som Fullstack-utvecklare blir du en del av Radonovas moderna huvudkontor i Uppsala, tillsammans med cirka 30 kollegor inom utveckling, data, forskning och produktion. Du kommer att driva och aktivt delta i utvecklingsprojekt, främst inom webb, men även mot andra interna applikationer och system. Hos Radonova arbetar du i ett mindre, kompetent utvecklarteam där du får stort tekniskt inflytande och möjlighet att arbeta med både användargränssnittet och logiken på serversidan. Det innebär att du får jobba brett som fullstack-utvecklare med allt från frontend och UX till backend, databaser och integrationer. Du kommer att vara involverad i projektens alla faser, från idé och kravinsamling till arkitektur, implementation, test och deployment. Rollen innebär en hög grad av självständighet och kreativ frihet, där initiativförmåga uppskattas och dina idéer kring förbättringar får verkligt genomslag i produkten. Den här rollen passar dig som trivs i en miljö där du kan påverka både arbetssätt, tekniska vägval och slutresultatet, och som vill utvecklas snabbt, både tekniskt och professionellt.
Det här är en direktrekrytering, vilket innebär att du blir anställd direkt hos Radonova. Academic Work ansvarar för hela rekryteringsprocessen och finns med som stöd från ansökan till anställning.
Du erbjuds
• En central position med verkligt inflytande över tekniska beslut
• Möjligheter att ta ansvar och utvecklas, tekniskt, professionellt och personligt
• Nära samarbete med ledningen, korta beslutsvägar och en kultur som präglas av förtroende, kompetens och långsiktighet
• Arbete hos en samhällsviktig organisation med stabilitet och stark tillväxt
• Konkurrenskraftig lön och förmåner, inklusive pension, försäkring, friskvårdsbidrag etc
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2026-02-13Dina arbetsuppgifter
• Programmera och utveckla lösningar i projekt, både frontend och backend
• Ta fram kravspecifikationer och designa tekniska lösningar
• Ge teknisk support till kollegor och vid behov även till externa användare
• Felsöka och åtgärda buggar samt lösa problem i Radonovas system
• Underhålla och uppdatera WordPress-sajter och Objectif Lune PlanetPress vid behov
VI SÖKER DIG SOM
• Har arbetslivserfarenhet av programmering i Java och JavaScript samt är mycket bekväm med React
• Besitter bred IT-kompetens och har intresse för både programmering och Windows-miljöer
• Har goda kunskaper i MS SQL
• Trivs i ett mindre bolag där du får ta stort ansvar och hantera flera uppgifter parallellt
• Har en självmotiverad och lärande inställning, med en stark vilja att utvecklas inom digitala verktyg
• Är nyfiken på nya teknologier och arbetar modernt, exempelvis genom att använda AI för idéutveckling och effektivisering
• Behärskar svenska och engelska mycket väl, både i tal och skrift då det krävs i det dagliga arbetet
Och viktigast av allt, din personlighet:
• Social och samarbetsinriktad - har lätt för att skapa kontakt med andra och trivs med att arbeta i team
• Initiativrik och lösningsorienterad - arbetar självständigt och driver arbetet framåt genom att identifiera och lösa problem
• Anpassningsbar och nyfiken - har lätt för att ta till sig ny kunskap och hantera förändringar på ett positivt sätt
Övrig information
• Start: Enligt överenskommelse
• Omfattning: Heltid, kontorstider
• Placering: Fyrislund, Uppsala
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Enligt avtal Så ansöker du
