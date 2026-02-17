Fullstack-utvecklare med AI fokus!
Vår kund söker en passionerad Fullstack-utvecklare med fingertoppskänsla för intuitiva applikationer. Utforska gränslandet mellan modern webbteknik och banbrytande Generative AI för att bygga lösningar som gör verklig skillnad. Bli en del av ett dynamiskt AI-team som formar framtiden på ett av de största bolagen i regionen!
OM TJÄNSTEN
I denna roll blir du en nyckelspelare i ett dynamiskt och framåtlutat AI-team. Du kommer att integrera avancerad maskinintelligens i företagets ekosystem och anpassa open-source-projekt inom Generative AI för interna verktyg och processer. Arbeta i en miljö där nyfikenhet, kunskapsdelning och innovation är en del av vardagen.
Du erbjuds
• Arbeta hands-on med modern teknik, som Generativ AI och nya webbteknologier
• Vara med i projekt som har global påverkan och samarbeta nära kollegor från både utveckling, produkt och sälj
• Ingå i en kultur som uppmuntrar lärande, kunskapsdelning och en hållbar balans mellan jobb och privatliv
Dina arbetsuppgifter
I denna roll har du ett helhetsansvar för applikationers livscykel, från att designa responsiva användargränssnitt med React och Next.js till att utveckla robusta backend-tjänster och integrera AI-drivna funktioner. Du kommer att utvärdera och anpassa open-source AI-projekt, bygga sömlösa integrationer och säkerställa optimal prestanda i hela teknologistacken, allt i en innovativ och samarbetsinriktad miljö.
• Designa, utveckla och underhålla fullstack-applikationer med fokus på exceptionell användarupplevelse.
• Utvärdera och integrera open-source AI-projekt för att optimera interna flöden.
• Bygga sömlösa integrationer mellan AI-tjänster och användargränssnitt.
• Felsöka och optimera hela stacken, från användargränssnitt ner till AI-lagret.
• Delta aktivt i code reviews och dela kunskap för att lyfta teamets samlade kompetens.
VI SÖKER DIG SOM
• Minst 2 års arbetslivserfarenhet som Fullstack utvecklare
• Väldigt bra kunskaper inom frontend-utveckling med React och Next.js
• Goda kunskaper i Python, särskilt i samband med AI/ML-ramverk
• Erfarenhet av backend-utveckling och att bygga och underhålla REST-API:er
• Förståelse för Generativ AI och förmåga att utveckla lösningar kring dessa principer
• Praktisk erfarenhet av att anpassa open-source-projekt efter specifika behov
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet av LLM-ramverk (t.ex. LangChain, LlamaIndex eller Semantic Kernel)
• Erfarenhet av att arbeta i en Linux-miljö
• Aktivt deltagande i utvecklarnätverk, till exempel genom bidrag till open source-projekt
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Hjälpsam
• Målmedveten
• Social
• Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Vår kund är en världsledande aktör inom sin bransch. Ersättning
