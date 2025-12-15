Fullstack-utvecklare inom .NET
Vill du jobba med utveckling i vår växande inhouse verksamhet? Verksamheten innefattar flertalet olika välfungerande och självstyrande team där vi samarbetar med olika partners och kunder. Vi står nu inför att växa våra team, vill du vara med?
Din roll som .NET utvecklare
Vi erbjuder dig en roll som fullstack-utvecklare inom .NET där du kommer att ingå i ett av våra team, där vi tillsammans utvecklar lösningar och tillämpningar för morgondagen. Du ges möjligheter att arbeta med hela kedjan från design och implementation till verifiering och validering.
Teamen arbetar idag enligt en agil metodik och aktivt med ständiga förbättringar och erfarenhetsutbyte där medlemmarna har mycket goda möjligheter att påverka sitt eget arbete och sin vardag.
Du blir en del av inhouse verksamheten med god sammanhållning där prestigelöshet, glädje, engagemang och samarbete står högt i fokus. Vi har ett stort teknikintresse och det är viktigt för oss att ligga i teknikens framkant.
Vem är du?
Vi söker dig som vill vara med och utveckla mjukvara från grunden i nära samarbete med kunden. I rollen som fullstack-utvecklare så söker vi dig med teknisk utbildning och några års erfarenhet av C# .NET och databashantering. Det är meriterande om du även har erfarenhet inom något eller några av följande områden; molnlösningar (exempelvis i Azure eller AWS), IoT, microtjänster, Kubernetes, Data Analytics, Machine Learning eller AI.
Som person tror vi att du vill växa i en företagskultur där din utveckling värderas lika högt som din balans i livet. Du motiveras av samarbete och känner en passion för teknik.
Du trivs att arbeta enligt agila metoder och talar och skriver obehindrat på både svenska och engelska.
Då tjänsten innebär arbete som omfattas av försvarssekretess krävs det att du genomför och godkänns i en säkerhetsprövning med registerkontroll.
Urval sker efter sista ansökningsdatum. Vi ser fram emot din ansökan!
KOM & GÖR SKILLNAD
På Combitech ingår vårt kompetensutvecklingsprogram Combitech GROW som en naturlig del i din anställning! Vi ger dig möjlighet att växa i en företagskultur som uppmuntrar till både personlig och professionell utveckling, samtidigt som du arbetar i spännande och givande uppdrag.
Hos oss får du vara med och utveckla teknikområden för att möta kraven på framtidens digitala samhälle. Vi har flera projekt inom digitalisering, autonomi, artificiell intelligens, cyber security och 5G-utveckling. Våra konsulter utvecklar också flygande hjärtstartare, system som ökar säkerheten på flygplatser och nya stridsflygplanet Gripen E som gör samhällen trygga!
