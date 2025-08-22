Fullstack utvecklare till Sektionen för IT Verkställighet
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Vill du vara med och bidra till ett tryggare samhälle? Vår IT-avdelning genomför en stor satsning med fokus på en digital Kriminalvård. Tillsammans jobbar vi för att skapa förutsättningar och lösningar som gör skillnad i vår verksamhet. IT-avdelningen är under stark tillväxt. Hos oss får du goda möjligheter att växa och kompetensutvecklas efter dina förutsättningar och intresseområden. Vi söker dig som har ett stort IT-intresse, kunskaper som kan berika vår digitaliseringsresa och som vill vara med och göra skillnad i samhället inom just din profession.
Kriminalvårdens IT-avdelning är i ett expansivt skede och vi vill utöka kompetensen inom Systemutveckling och agilt arbetssätt. Idag är vi fem utvecklingsteam som arbetar med utveckling och förvaltning av KVR (Kriminalvårdsregistret), som är Kriminalvårdens systemstöd för administration av klientinformation. KVR har ett stort antal unika användare/dag och är det mest använda systemstödet i den dagliga verksamheten i Kriminalvården. Dessutom finns det ett utvecklingsteam som jobbar mot TPS (TransportPlaneringsSystemet), som är Kriminalvårdens stöd för att hantera Transporter inom och utanför Kriminalvården.Publiceringsdatum2025-08-22Arbetsuppgifter
Som Fullstack utvecklare i kombination med Scrum Master inriktning ingår du i ett utvecklingsteam bestående av Systemutvecklare, Systemarkitekter, Kravanalytiker, Testare och UX-designers. Ni samarbetar inom teamet och har ett gemensamt ansvar i att förvalta befintliga IT-komponenter och utveckla nya. Teamet ansvarar även över övervakning av sina applikationer och tjänster och 3:e linje-support samt är ett generellt stöd till våra slutanvändare. I teamet arbetar vi enligt Agila metoden Scrum där du både har möjligheten till och förväntas att arbeta med ständiga förbättringar gällande arbetssätt. Kvalifikationer
Vi söker dig som har en god samarbetsförmåga och är både inlyssnande och tydlig i din kommunikation. Du har lätt för att relatera till andra och att sätta dig in i deras perspektiv eller situation. Vidare är du självgående, du tar stort ansvar över dina uppgifter och processer och driver dem också framåt med gott resultat.
Som person har du en förmåga att anpassa dig utifrån ändrade omständigheter. Du ser möjligheter i förändring och kan snabbt ändra ditt syn- och förhållningssätt. Slutligen är du även initiativtagande. Du sätter igång aktiviteter, uppnår resultat och arbetar med ständiga förbättringar.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
• Akademisk examen inom relevant ämnesområde såsom systemvetare, dataingenjör, högskoleingenjör, yrkeshögskola eller liknande alternativt annan utbildning i kombination med erfarenhet som Kriminalvården bedömer relevant
• Flerårig arbetslivserfarenhet inom systemutveckling i projekt, uppdrag samt inom förvaltning
• Flerårig erfarenhet av att arbeta i ett systemutvecklingsteam
• Erfarenhet av agila arbetssätt, gärna metoden Scrum
• Erfarenhet av att arbeta i utvecklingsverktyg (t ex VS, Azure Devops, Jira, GIT)
• Erfarenhet av att arbeta i systemutvecklingsteam enligt Agila metoder
• Förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift på svenska
• God kunskap i C# .Net
• God kunskap inom frontend, exempelvis CCS, HTML
• Förmåga att skapa- och förstå vikten av en gynnsam gruppdynamik
Det är meriterande om du har:
• Certifiering som Scrum Master
• Tidigare arbetat med systemutveckling på statlig myndighet
• Erfarenhet av DevOps
• Erfarenhet av att vara Scrum Master
• Erfarenhet av att skriva automatiska tester
• Erfarenhet av VB.Net
• Erfarenhet av .NET Core, AspNetCore
• Erfarenhet av AspNet MVC/Razor/Blazor
• Erfarenhet av Continuous Delivery
ÖVRIGT
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
