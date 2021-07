Fullstack Utvecklare Till It-Divisionen - Alten Sverige AB - Datajobb i Göteborg

Alten Sverige AB / Datajobb / Göteborg2021-07-08Är du en kreativ person som gillar att lösa problem tillsammans med andra duktiga och drivna utvecklare? Vill du vara en del av en dynamisk miljö där du kan jobba med moderna tekniker och ramverk och vara en del av ett globalt, nytänkande och omtänksamt bolag, läs vidare och skicka in din ansökan idag!KONSULTROLLENSom utvecklare hos oss blir du en del av vårt härliga internationella konsultteam där våra konsulter besitter olika kompetenser och har i snitt 8 års erfarenhet inom IT. Som konsult hos oss får du möjligheten att arbeta med nationella och internationella projekt hos någon av våra världsledande kunder eller inhouse. På ALTEN har vi ett stort utbud av uppdrag hos många av de främsta företagen inom flera olika branscher såsom fordon, telekom, försvar, energi, verkstadsindustri, läkemedel och medicinteknik, där våra konsulter är verksamma genom hela produktutvecklingskedjan. Varje medarbetare är viktig för ALTENs framgång och därför värdesätter vi individuella önskemål och arbetar aktivt med personlig utveckling.Vi vill stärka IT-teamet med en Fullstack-utvecklare som är riktigt duktig på både moderna frontend ramverk och backend arkitektur baserat på Microservices.Vi ser att du har följande / erfarenhet av:Frontend-utvecklingJava / .NETReact.jsJavascriptMicroservices arkitekturTala engelska obehindratMeriterande:Azure / AWSGoLangDocker och KubernetesAzure DevOpsVI ERBJUDER DIGMöjligheten att arbeta med det du brinner för och samtidigt utveckla och bredda din kompetens, tillsammans med din coachande chef bygger du din karriär så att du kan utvecklas och förverkliga dina mål och drömmar! Genom våra interna nätverk ALTEN Sports, Women@ALTEN och ALTEN Academy ges du också möjlighet att tillsammans med dina kollegor, driva frågor och aktiviteter som du brinner för. På ALTEN värdesätter vi en balans mellan arbete och privatliv och vi arbetar aktivt för att uppnå det. Vi erbjuder förmåner som friskvårdsbidrag, personalcykel, personlig utbildningsbudget, tjänstepension och försäkringar. Självklart har vi kollektivavtal.ALTEN utsett till Karriärföretag 2021!Välkommen att skicka in din ansökan!Vid frågor vänligen kontakta Aida Finström, Talent Acquisition Partner ITPå grund av semestertider sker urval i augusti.Varaktighet, arbetstidHeltid Tillsvidareanställning2021-07-08Enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-08-15Alten Sverige AB5853185