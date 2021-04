Fullstack utvecklare till Horse Digital - AB Trav och Galopp - Elektronikjobb i Stockholm

AB Trav och Galopp / Elektronikjobb / Stockholm2021-04-14Vill du vara med och skapa världens bästa spelupplevelse?Väntar du otåligt på nästa version av Java och Spring Boot?Funderar du på hur din kod kan bli ännu lite renare och mer lättläst?Får du utlopp för din lust att bli den bästa utvecklare du kan bli?Har du kul på jobbet? Sugen på att joina ett team som delar sina kunskaper med varandra i learning-labs och innovationssprintar för att växa sin skicklighet som utvecklare?Har du hunnit träna idag? Vi utmanar både knopp och kropp i ett fullutrustat gym och egen PT. I dessa tider kör vi work-from-anywhere med det digitala kontoret och även digitala träningspass.Om rollenHorse Digital bygger hästprodukterna och teamet utvecklar och underhåller hästspelsprodukter som används av över en miljon kunder. När vi lyckas riktigt bra har våra kunder ett grönt, dvs hållbart, spelande och bidrar samtidigt till 40 000 jobb inom svenska hästnäringen och hästens välfärd. Det är något att vara stolt över!Hos oss befinner du dig i kärnan av hästspelet, från backend/middleware med mikrotjänster till frontend/web med mikro frontends. För oss går produkt- och teknikutveckling hand i hand och vår marknadsledande position är ett resultat av vår kultur där vi ständigt utmanar oss för att fortsätta lära och växa.Nu söker vi dig som är en skicklig Java/Kotlin utvecklare med erfarenhet av transaktionsintensiv verksamhet där skalbarhet, säkerhet och prestanda spelar en viktig roll. Vi tror att du är analytisk och har lätt för att beskriva hur du tänker kring lösningsalternativ och utvecklingsprinciper samt strävar efter ren och lättläst kod utan onödig komplexitet.Vi ser gärna att du har erfarenhet av AWS, GraphQL, Docker, Spring Boot i senare versioner, OpenShift och Kubernetes. Det är ett plus om du har erfarenhet av Node, React, Redux, Saga och Typescript. Du är troligtvis ingen främling för Splunk, Dynatrace, Jira och Confluence.Om ossATG tror starkt på hållbart och roligt spelande. Våra värderingar är Offensiv, Respektfull och Ägarskap vilket genomsyrar allt vi gör. Vi är runt 450 medarbetare varav 200 jobbar inom IT. Innovation och ständigt lärande genomsyrar vår kultur och drivs ofta i teamen själva, t ex i innovations- eller designsprintar där ideer flödar och verkställs korsfunktionellt.Hälsan är viktig för oss på ATG och merparten av våra anställda är sportintresserade. För att hålla oss i form har vi både ett fullutrustat gym, gymsal, spinningsal, en egen idrottsförening som arrangerar sportresor och träningar, tillgång till Padel och simning och dessutom hälsocoacher som hjälper oss med personlig hälsoprofilering.Du kan läsa mer om ATG, vår verksamhet och vår kultur på www.omatg.se Om digDu är en erfaren Java/Kotlin utvecklare som jobbat i IT miljöer med höga krav på prestanda, säkerhet och skalbarhetDu är analytisk och skriver ren kod som är lätt att följa och underhållaDu är nyfiken och strävar efter ständig utveckling, du håller dig uppdaterad kring nya versioner och verktygDu har en relevant utbildning från universitet eller högskolaSom person är du kommunikativ, driven och struktureradKontaktuppgifterOm du skulle vilja veta mer som tjänsten eller har några frågor är du varmt välkommen att kontakta Alva Hellberg, Talent Acquisition Partner, på alva.hellberg@atg.se Skicka in din ansökanredan idag, tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.Historien om ATGI över 45 år har ATG verkat i hästsportens tjänst, där hela vårt överskott gått tillbaka till våra ägare, den svenska trav- och galoppsporten - det tänker vi fortsätta med. På den nya spelmarknaden ska ATG fortsatt vara hästnäringens motor och verka för en spelbransch som mår bättre imorgon än idag. Spelansvaret är, och förblir, vår absolut viktigaste hållbarhetsfråga. Vårt kundlöfte är att erbjuda våra kunder spännande spelupplevelser på ett schysst och smidigt sätt. I dag är vi närmare 400 personer som arbetar på ATG och vi behöver bli fler. Förutom en inspirerande och engagerande arbetsmiljö erbjuder vi en heltidsanställd företagstränare, eget modernt gym med möjlighet att träna under arbetsdagen, och flexibla arbetstider.Vi vill skapa världens bästa spelupplevelse - häng med!Varaktighet, arbetstidHeltid/ Ej specificerat2021-04-14Sista dag att ansöka är 2021-05-14AB Trav och Galopp5690619