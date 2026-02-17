Fullstack systemutvecklare Python
Professional Galaxy AB / Datajobb / Norrköping Visa alla datajobb i Norrköping
2026-02-17
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Professional Galaxy AB i Norrköping
, Finspång
, Linköping
, Oxelösund
, Arboga
eller i hela Sverige
Professional Galaxy är ett IT och teknikkonsultbolag som tillhandahåller högspecialiserad kompetens inom IT, utveckling, elektronik och mekanik konstruktion. Vi arbetar med seniora experter och levererar strategiskt värdeskapande kompetens till några av Sveriges mest komplexa och samhällskritiska projekt. Vårt fokus ligger alltid på hög kvalitet, professionalism och mätbara resultat.
Är du rätt person för uppdraget, eller vill du rekommendera en stark kandidat? Tveka inte att kontakta oss.
Ansök gärna redan idag - urval och intervjuer sker löpande.
Professional Galaxy söker en Fullstack systemutvecklare Python på uppdrag av vår klient.
VI söker nu en erfaren fullstack systemutvecklare för ett konsultuppdrag där du får bidra till utvecklingen av samhällsviktiga digitala tjänster inom klimat, vatten och luftmiljö.
Detta är ett konsultuppdrag där du arbetar på uppdrag av företag, inom deras utvecklingsverksamhet kopplad till avdelningen för Samhällsplanering.
Om uppdraget Uppdraget avser en (1) fullstack systemutvecklare som ska förstärka företags utvecklingsverksamhet. Konsulten ska kunna arbeta med både front- och backend inom ramen för företags digitala tjänster och interna system.
Uppdraget kommer initialt att utföras inom team som ansvarar för system kopplade till företags avdelning för Samhällsplanering. Dessa team utvecklar och förvaltar bland annat tjänster inom vattenwebb, klimat- och luftmiljöområdet.
Företags utvecklingsarbete bedrivs enligt agila metoder i självorganiserande team. Konsulten ska ha erfarenhet av att arbeta i agila utvecklingsmiljöer och förväntas bidra aktivt i teamets gemensamma arbete.
Arbetsuppgifter Arbetsuppgifterna omfattar bland annat:
utveckling och vidareutveckling av webbtjänster och backendfunktionalitet deltagande i kravnedbrytning och tekniska lösningsdiskussioner utformning och implementering av användargränssnitt samarbete med produktägare/beställare och övriga teammedlemmar aktiv kunskapsöverföring inom teamet Teknisk miljö Linux som målmiljö Backend: Python och Java Frontend: JavaScript, CSS, QGIS samt övriga relevanta webbtekniker Databas: PostgreSQL SKA-krav * Kompetensnivå 4 (9-12 år). * Minst tre (3) års dokumenterad arbetslivserfarenhet av responsiv frontendutveckling med JavaScript och/eller TypeScript samt HTML och CSS. Arbetet ska ha omfattat utveckling av välstrukturerad och underhållbar kod. * Minst ett (1) års dokumenterad arbetslivserfarenhet av frontendutveckling med React som modernt JavaScript-ramverk/bibliotek. * Minst två (2) års dokumenterad arbetslivserfarenhet av backendutveckling av webbtjänster och API:er i Python. Erfarenheten ska avse utveckling och förvaltning av serverkod i produktionsmiljö. * Obehindrat behärska svenska språket flytande i både tal och skrift, samt ha goda kunskaper såväl muntligt som skriftligt i engelska språket. * Den sammanlagda arbetslivserfarenheten ska motsvara 100% av en heltidstjänst för den period som efterfrågas och inte vara äldre än tio (10) år. Arbetslivserfarenhet som åberopas för att uppfylla flera krav får överlappa tidsmässigt
BÖR-krav * Minst ett (1) års dokumenterad arbetslivserfarenhet av backendutveckling av webbtjänster och API:er i Java. * Minst två (2) års dokumenterad arbetslivserfarenhet av användning av Git och GitLab för ärende- och versionshantering samt etablering och användning av CI/CD-pipelines inom teambaserade systemutvecklingsprojekt. Offererad konsult ska vidare inneha dokumenterad arbetslivserfarenhet av arbete i Linux-baserad utvecklings- och/eller driftmiljö. * Minst två (2) års dokumenterad arbetslivserfarenhet av att arbeta med automatiserad testning av frontend- och/eller backendkod, exempelvis genom enhets- och integrationstester. * Minst ett (1) års dokumenterad arbetslivserfarenhet av att arbeta med geodata och karttjänster i samband med utveckling av webbapplikationer, exempelvis med stöd av QGIS.
Other information : Omfattning: 100% Distans: På plats. Viss möjlighet till distansarbete efter överenskommelse. Uppdragsperiod: 2026-04-01 - 2027-03-31 Option: 3 x 12 månader Säkerhetsprövning: Nej Intervjuer planeras att genomföras under vecka 10-11
Sista dag att ansöka är 2026-02-25
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7246818-1847232". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Professional Galaxy AB
(org.nr 559366-0524), https://careers.progalaxy.se
Norrköping Centralstation (visa karta
)
602 22 NORRKÖPING Kontakt
Bhavana Repal bhavana.repal@progalaxy.se 0723263303 Jobbnummer
9748569