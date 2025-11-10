Fullstack .NET utvecklare
2025-11-10
Rollbeskrivning
Du utvecklar och förvaltar skalbara lösningar på Microsoft-stacken. Fokus är stabila tjänster, effektiva integrationsflöden och ett välstrukturerat gränssnitt. Du arbetar nära teamet för att säkra kvalitet, driftsäkerhet och kontinuerlig leverans.Publiceringsdatum2025-11-10Dina arbetsuppgifter
Designa och implementera tjänster och API:er (REST, SOAP) i C#.
Bygga robusta integrationsflöden med NServiceBus och RabbitMQ.
Utveckla frontend med TypeScript och säkerställa god användarupplevelse.
Skriva enhetstester, genomföra kodgranskningar och förbättra testbarhet.
Versionshantering i Git, planering och spårning i Azure DevOps.
Sätta upp och underhålla leveransflöden med Octopus Deploy.
Dokumentera arkitektur, API-kontrakt och tekniska beslut.Kvalifikationer
Stark kompetens i C# för backendutveckling.
Erfarenhet av NServiceBus och RabbitMQ.
Vana av att bygga REST- och SOAP-tjänster.
Goda kunskaper i TypeScript för frontendutveckling.
Gedigen erfarenhet av enhetstester och kvalitetssäkring.
Git för versionshantering och Azure DevOps för planering/CI.
Erfarenhet av Octopus Deploy för release och driftsättning.
Meriterande
Erfarenhet av prestandaoptimering, observability och felhantering i distribuerade system.
Kännedom om säkra kodningsmönster och autentisering/auktorisering i tjänstearkitektur.
Erfarenhet av integration med tredjeparts-API:er och kontraktstestning.
Start/Längd
Start: 2025-11-24
Längd: Till 2026-05-31
Plats
Stockholm (hybrid, 3 dagar/vecka på plats)
Om Rasulson Consulting
Rasulson Consulting är ett specialiserat bemannings- och rekryteringsföretag inom IT-sektorn. Vi samarbetar med både etablerade teknikbolag och innovativa startupföretag för att erbjuda attraktiva karriärmöjligheter för dig som vill utvecklas inom digitalisering och IT. Genom vår djupa tekniska kompetens och vårt omfattande nätverk matchar vi rätt konsult med rätt uppdrag - snabbt och träffsäkert. Hos oss får du personlig rådgivning, kontinuerlig återkoppling och möjlighet att ta nästa steg i din karriär. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-14
E-post: yahyo.said@rasulson.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rasulson Consulting AB
(org.nr 559322-0733)
111 22 STOCKHOLM Kontakt
Yahyo Said yahyo.said@rasulson.com 076 310 18 26 Jobbnummer
9598021