Fullstack Javautvecklare
Avaron AB / Datajobb / Solna Visa alla datajobb i Solna
2026-06-30
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-30Om företaget
Hos Avaron får du tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen av att arbeta ute hos olika kunder. Vi tillsätter specialister inom allt från teknik, IT och industri till projektledning och affärsstöd – och oavsett uppdrag har du en konsultchef som finns där för dig och din utveckling.
Om rollen
Du kliver in i ett team som just nu genomför ett viktigt tekniklyft och skriver om en befintlig applikation som används för varumottag och reklamation i butik. Lösningen stöttar medarbetare inom både logistik och butik, vilket gör att det du bygger får en tydlig och nära koppling till verksamhetens behov.
Du blir en del av ett engagerat och tvärfunktionellt team med utvecklare, testlead, business analysts och produktägare. Här finns ett gemensamt fokus på att skapa värde genom lösningar som uppskattas av användarna och som gör verklig skillnad i det dagliga arbetet.
Rollen passar dig som vill kombinera hands-on utveckling med möjlighet att påverka i en modernisering där både teknik och arbetssätt är i rörelse.
ArbetsuppgifterDu utvecklar och vidareutvecklar en applikation för varumottag och reklamation i butik.
Du driver egna genomföranden från idé till färdig lösning, med särskilt fokus på frontend.
Du bidrar aktivt i omskrivningen av den befintliga applikationen som en del av teamets tekniklyft.
Du samarbetar nära med utvecklare, testlead, business analysts och produktägare för att omsätta behov till fungerande lösningar.
Du är med och påverkar teamets gemensamma förflyttning genom att bidra med struktur, genomförandekraft och tekniskt tänk.
Du hjälper till att skapa lösningar som ger tydligt värde för verksamheten inom logistik och butik.
KravErfarenhet som fullstackutvecklare inom Java med tyngd i frontend.
Du är trygg i din roll och van att driva egna genomföranden på ett effektivt sätt.
Du har förmåga att bidra i ett större teams totala förflyttning och att samarbeta nära med flera olika roller.
Du trivs i en miljö där utveckling sker nära verksamheten och där fokus ligger på att skapa värde i praktiken.
Flytande svenska i tal och skrift.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande – sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7996160-2078932". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Solna station (visa karta
)
169 68 SOLNA Jobbnummer
9985987