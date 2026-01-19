Fullstack Javautvecklare
Professional Galaxy är ett IT- och teknikkonsultbolag som tillhandahåller högspecialiserad kompetens inom IT, mjukvaruutveckling, SAP, inköp, elektronik och mekanisk konstruktion. Vi samarbetar med erfarna seniora experter och levererar strategiskt värdeskapande kompetens till några av Sveriges mest komplexa och analytiskt krävande projekt. Vårt fokus ligger alltid på hög kvalitet, professionalism och tydliga, mätbara resultat.
Är du rätt person för uppdraget, eller vill du rekommendera en stark kandidat? Tveka inte att kontakta oss.
Ansök gärna redan idag, urval och intervjuer sker löpande.
Vill du utvecklas i en modern FinTech-miljö och samtidigt få chansen att bli anställd hos vår kund efter uppdraget? Nu söker vi utvecklare med 3+ års erfarenhet som vill växa vidare i ett tvärfunktionellt team och arbeta i en teknikstack som kombinerar Java, React och moderna mikrotjänster. Uppdraget startar som konsult i 12 månader, med krav på överrekrytering till Kund därefter.
Snabbfakta * Omfattning: 100% * Start: ASAP * Längd: 12 månader, med krav på överrekrytering till kund (hyrköp) * Plats: Linköping - på plats initialt, därefter hybrid * Techstack: Java, React/TypeScript * Språk: Svenska + engelska
Krav * Minst 3 års erfarenhet av mjukvaruutveckling. * Goda kunskaper i Java. * Erfarenhet av React och TypeScript. * Förståelse för fullstack-arbete och moderna webbtjänster. * Vilja och möjlighet att gå över till anställning på kunden efter uppdraget.
Meriterande * Erfarenhet av Kotlin (starkt meriterande). * Kunskap om microservices, REST, SQL eller Kafka. * Vana att arbeta i produktnära agila team.
Uppdraget * Bidra som utvecklare i ett växande team inom Kunds Financial Services. * Arbeta med utveckling av skalbara fintech-lösningar i nära samarbete med produkt och design. * Delta i nyutveckling, förbättringar och vidareutveckling av tjänster som används av företagare i hela Sverige.
Om Kund Kund är ett av Sveriges snabbast växande FinTech-bolag och en central motor i landets företagarliv. Här utvecklas digitala lösningar som hjälper företag att starta, växa och hantera sin ekonomi på ett smart och skalbart sätt. Kulturen präglas av nyfikenhet, kunskapsdelning och ett starkt fokus på kundvärde.
Sista dag att ansöka är 2026-01-30
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället. Så ansöker du
