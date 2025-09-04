Fullstack Java-utvecklare till välkänd matkedja!
Vår kund, en drivande kraft inom svensk livsmedelsindustri, söker dig som vill vara med och utveckla en ny applikation för butikspersonal med AI, Azure och modern skalbar teknik för att förkorta time-to-market.
OM TJÄNSTEN
Som Fullstack Java-utvecklare kommer du att vara en nyckelspelare i ett projekt som syftar till att utveckla en ny applikation för butikspersonal. Du kommer att arbeta i ett team om sex personer, bestående av konsulter och anställda, med fokus på att leverera värde och effektivisera butiksarbetet. Rollen innebär nära samarbete med interna team och ett agilt arbetssätt.
Detta är ett konsultuppdrag med start omgående och sträcker sig till februari 2026.
Du erbjuds
De erbjuder en miljö där du kan utvecklas i ett nyinitierat projekt med fokus på AI och modern teknik. Du blir en del av ett nära team där samarbete och lärande står i centrum, med möjlighet att forma en applikation från grunden som gör verklig skillnad för slutanvändarna.
Dina arbetsuppgifter
Du kommer att utveckla en ny applikation för butikspersonal, som syftar till att förenkla deras dagliga arbete genom att tillhandahålla nödvändig artikelinformation. Arbetet inkluderar att bygga applikationen från grunden med modern teknik, AI och ett designsystem, samt att säkerställa dess funktion i butiksmiljö.
• Utveckla den nya applikationen tillsammans med andra utvecklare och UX-designer i projektet.
• Tvärfunktionell samverkan med verksamheten och andra utvecklingsteam.
VI SÖKER DIG SOM
• Omfattande erfarenhet av rollen som fullstackutvecklare och att bygga Spring Boot-mikrotjänster och REST-baserade API-tjänster.
• God kunskap i Java 17 och senare.
• Vana av arbete i Typescript och React.
• Erfarenhet av enhets-/integrationstestning.
• Erfarenhet av Docker-containerisering och Kubernetes samt molnteknologier
• Erfarenhet av externa integrationer.
• Erfarenhet av kodoptimering och prestandaförbättringar.
• Erfarenhet av agilt arbetssätt och Jira.
• God kunskap i engelska.
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet av att arbeta med, eller sätta upp, Designsystem.
• Förståelse för databaser (SQL/MongoDB).
• Erfarenhet från detaljhandel och butiksmiljö.
• God kunskap i svenska.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Stabil
• Ansvarstagande
• Intellektuellt nyfiken
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Vår klient är en drivande kraft inom svensk livsmedelsindustri. Varaktighet, arbetstid, etc.
