Fullstack Developers
Erhol AB / Datajobb / Ängelholm Visa alla datajobb i Ängelholm
2026-01-21
, Åstorp
, Bjuv
, Bräcke
, Båstad
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Erhol AB i Ängelholm
Vi söker en engagerad fullstack developer som vill vara med och vidareutveckla vår AI-baserade plattform för vårdsektorn. Plattformen används redan av betalande kunder, och vi står inför en spännande fas med vidareutveckling och tillväxt.Publiceringsdatum2026-01-21Dina arbetsuppgifter
• Leda och driva teknisk utveckling av vår AI-plattform
• Bygga nya funktioner och förbättra befintliga
• Integrera externa system och API:er
• Vara med och forma den tekniska arkitekturen
• Ha stort inflytande på produktens riktningKvalifikationer
• Vill bli fullstackutvecklare
• Är bekväm med både frontend och backend
• Har intresse eller erfarenhet av AI är ett plus
• Är självgående, ansvarstagande och nyfiken
• Studerar Datateknik, AI, maskininlärning eller liknande
• Talar engelska eller svenska Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Erhol AB
(org.nr 559418-9911), https://www.info.com
Metallgatan 12b (visa karta
)
262 72 ÄNGELHOLM Arbetsplats
Erhol Kontakt
Johan Person info@info.com Jobbnummer
9697646