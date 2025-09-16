Fullstack Data Engineer
Uppdragsbeskrivning
Vi söker en Fullstack Data Engineer med erfarenhet av Databricks, dbt samt SQL både on-prem och i Azure SQL. Rollen ingår i ett BI/Analytics-team som ansvarar för förvaltning och vidareutveckling av en data- och analysplattform som samlar in och bearbetar data från centrala system inom organisationen.
Bakgrund
Organisationen befinner sig i en pågående digital transformation där datadrivet arbete är en nyckel för att skapa insikter, förbättra processer och möjliggöra prediktiva analyser. Data används för att stärka beslutsfattande och effektivisera verksamheten.Publiceringsdatum2025-09-16Dina arbetsuppgifter
I rollen som Fullstack Data Engineer kommer du att:
Bygga nya datalösningar i Azure Databricks med dbt - från datakontrakt och utveckling till automatiserade tester och leverans till verksamheten.
Förvalta och vidareutveckla befintliga lösningar både i den nya plattformen och i äldre miljöer (SQL Server on-prem och Azure SQL).
Utveckla och underhålla rapporter och dashboards i Power BI som stöd för affärsbeslut.
Arbeta i ett agilt team med ansvar för planering, dialog med verksamheten, estimering och kunskapsöverföring.
Uppdragsinformation
Start: 14 oktober 2025
Slut: 31 mars 2026 (möjlighet till förlängning)
Omfattning: 100%
Plats: Stockholm, med arbete på plats cirka två dagar per veckaProfil
Du har en stark teknisk grund och är trygg i att arbeta både med moderna dataplattformar och traditionella BI-lösningar. Du har god förståelse för design, lösningsarkitektur och hur man bygger robusta, skalbara och långsiktiga datalösningar. Du är noggrann, metodisk och kommunikativ, med förmåga att förstå affärsbehov och omsätta dem till tekniska lösningar.Kvalifikationer
Flera års erfarenhet som Data Engineer eller utvecklare inom Business Intelligence
Gedigen erfarenhet av SQL
Erfarenhet av Databricks i kombination med dbt
Erfarenhet av SQL Server on-prem och Azure SQL
Erfarenhet av Power BI, gärna med CI/CD för rapportdistribution
Erfarenhet av CI/CD-pipelines (Azure DevOps, GitHub Actions eller liknande)
Erfarenhet av datamodellering enligt Kimball eller Inmon
Flytande svenska och engelska, både muntligt och skriftligt
Meriterande
Erfarenhet av design och lösningsarkitektur
Kunskap om Medallion Architecture (bronze, silver, gold)
Erfarenhet av Infrastructure as Code (Terraform/Bicep) och Databricks Asset Bundles
Erfarenhet av Python
Automatiserade tester och datakvalitetskontroller
Kännedom om DevOps-principer
Erfarenhet av Data Governance och säkerhet i molnmiljö
Erfarenhet från större organisationer eller komplexa verksamheter
Om Rasulson Consulting
Rasulson Consulting är ett specialiserat bemannings- och rekryteringsföretag inom IT-sektorn. Vi samarbetar med ledande tech-bolag och innovativa startupföretag för att erbjuda spännande karriärmöjligheter för dig med intresse för digital utveckling. Genom vår djupa tekniska förståelse och vårt starka nätverk kan vi snabbt matcha rätt kompetenser med rätt uppdrag. Hos oss får du personlig vägledning, regelbunden återkoppling och möjligheten att ta nästa steg i din IT-karriär. Så ansöker du
