Fullstack Data Engineer
Soros Consulting AB / Elektronikjobb / Stockholm Visa alla elektronikjobb i Stockholm
2025-09-16
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Soros Consulting AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Plats: Stockholm-Arlanda HQ (2 dagar/vecka på plats)
Uppdragsperiod: 14 oktober 2025 - 31 mars 2026 (option på förlängning)
Omfattning: 100%
Om rollen
Vi söker erfarna Fullstack Data Engineers till ett spännande uppdrag inom data och analys. Rollen är en del av ett BI/Analytics-team som ansvarar för att förvalta och vidareutveckla en modern data- och analysplattform med data från affärskritiska system.
Uppdraget innebär både nyutveckling och förvaltning - där du arbetar med moderna tekniker som Databricks och dbt, men också med traditionella lösningar som SQL Server on-prem och Azure SQL.
Du bidrar till att utveckla hållbara datalösningar, skapa insiktsfulla visualiseringar i Power BI och säkerställa robusta flöden som stärker verksamheten. Publiceringsdatum2025-09-16Dina arbetsuppgifter
Bygga och vidareutveckla datalösningar i Azure Databricks med dbt
Förvalta och utveckla befintliga lösningar i SQL Server on-prem och Azure SQL
Utveckla rapporter och dashboards i Power BI
Delta i agil utveckling - planering, estimering, verksamhetsdialog och kunskapsdelning
Bidra till teamets gemensamma leveranser och kvalitetssäkring Profil
Du har en stark teknisk grund och är trygg i både moderna dataplattformar och mer traditionella BI-lösningar. Med kombinationen av teknisk kompetens och förståelse för affärsprocesser kan du skapa värde för verksamheten genom datadrivna lösningar.
Du är analytisk, strukturerad och har en pedagogisk förmåga som gör att du kan bidra till både leverans och kunskapsöverföring.
Skallkrav
Flera års erfarenhet som Data Engineer/utvecklare inom BI
Gedigen erfarenhet av SQL
Praktisk erfarenhet av Databricks i kombination med dbt
Erfarenhet av SQL Server on-prem och Azure SQL
Erfarenhet av Power BI, gärna även CI/CD för rapportdistribution
Erfarenhet av CI/CD-pipelines (Azure DevOps, GitHub Actions eller liknande)
Kunskap inom modellering enligt Kimball eller Inmon
Flytande svenska och engelska, i både tal och skrift
Meriterande
Erfarenhet av design och lösningsarkitektur
Medallion Architecture (bronze, silver, gold) eller motsvarande
Kunskap i Infrastructure as Code (Terraform/Bicep)
Erfarenhet av Python
Erfarenhet av automatiserade tester och datakvalitetssäkring
Dokumenterad erfarenhet av DevOps-principer
Data governance och molnsäkerhet
Tidigare arbete i större organisationer eller flygbranschen
Om Soros Consulting
Soros Consulting är ett svenskt konsultbolag specialiserat på att matcha kvalificerade konsulter med rätt uppdrag inom IT, teknik, ekonomi och projektledning. Vi arbetar nära både kunder och konsulter för att säkerställa långsiktiga och framgångsrika samarbeten. Vårt mål är att skapa värde genom rätt kompetens på rätt plats, varje gång. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Soros Consulting AB
(org.nr 559130-2780) Jobbnummer
9511479