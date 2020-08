Full stack-utvecklare? Då vill vi ha dig! - Vizzit International AB - Elektronikjobb i Stockholm

Vizzit International AB / Elektronikjobb / Stockholm2020-08-25Vizzit utvecklar och tillhandahåller verktyg för analys och underhåll av webbplatser, med användarvänlighet och enkelhet i fokus. Därför söker vi nu en full stack-utvecklare som kan bidra till vår vision av en effektiv och intuitiv verktygssvit.En vecka på Vizzit som full stack-utvecklare ser ut ungefär såhär:Du sitter i ljusa lokaler mitt i Stockholm, tillsammans med resten av utvecklingsteamet. Veckan inleds med en genomgång av projektstatus, kommande sprint, mål, och diskussion. Under dagen har du även en genomgång med vår designer och din projektledare. Tillsammans ser ni till att design och backend har rätt förutsättningar för att projektmålen ska kunna nås, och du ges möjligheten att påverka både design- och utvecklingsprocess.Under veckan rör du dig obehindrat mellan backend och frontend, där du jobbar med CSS, JavaScript, SQL, och Python 3 i linuxmiljö. Du rapporterar direkt till projektledaren, och kan vända dig till både projektledare och övriga utvecklingsteamet om du behöver stöd eller feedback.Vad du bör kunnaVi håller en hög kodstandard i våra projekt, så det är viktigt att du som söker denna tjänst gör detsamma. Du är duktig på att utveckla på ett flexibelt sätt, och undviker all form av hårdkodning. Du är även van vid att kommentera och dokumentera din kod på ett sätt som gör det lätt för dina kollegor att förstå vad du skrivit.För att klara rollen som full stack-utvecklare på Vizzit behöver du även:Minst 1 års erfarenhet av att arbeta som full stack-utvecklareBehärska följande språk:HTML5CSSJavaScriptSQLPython 3Behärska Linux som utvecklingsmiljöBehärska systemdVeta hur du använder GitHubDet är även meriterande om du har erfarenhet av Photoshop/GIMP, men det är inte ett krav.Vad vi erbjuderI utbyte erbjuder vi en arbetsmiljö där du får chansen att använda din kreativitet och kunskap till sitt yttersta. Du har möjligheten att inte bara utveckla tjänster, utan även påverka deras utformning, innehåll, och funktionalitet. Du gör detta tillsammans med ett socialt och välkomnande utvecklingsteam, där du ges plats att vara dig själv och dela med dig av dina erfarenheter.Vi har dessutom regelbundna teambuildingövningar och sociala evenemang, och erbjuder möjligheten till kompetensutveckling. Du får självklart även ett generöst friskvårdsbidrag.Såhär gör duVill söka tjänsten, eller höra mer om vad vi erbjuder? Maila dina frågor eller CV och personligt brev till ulf.risberg@vizzit.se , eller ring oss på 08 545 888 60. Om du mailar, skriv "Full stack-utvecklare" i ämnesraden. Vi intervjuar sökanden löpande, så skicka in din ansökan redan idag!Vi ser fram emot din ansökan!Mvh, VizzitMake your website happy2020-08-25Sista dag att ansöka är 2020-10-24Vizzit International ABYnglingagatan 12, 1 tr11346 Stockholm5333164