Full Stack Web Developer - RiseRank

2026-02-13
RiseRank befinner sig i en stark tillväxtresa och går från startup till scale up. Vi bygger högtrafikerade webbplattformar inom restaurang- och hospitalitybranschen och arbetar redan med hundratals verksamheter.
Nu tar vi nästa steg och lanserar större plattformssatsningar, bland annat:
riserank.com
restauranger.se
julbordsgruppen.se
Vår ambition är tydlig: att bygga skalbara, SEO-drivna plattformar som kan konkurrera med de största marketing SaaS-bolagen i branschen.
Det här är inte enklare webbplatser. Vi bygger storskaliga webbapplikationer designade för hög trafik, stora datamängder, avancerad filtrering och långsiktig teknisk skalbarhet.
Vi söker nu en Full Stack Web Developer som blir vår andra utvecklare i teamet.
Rollen:
Det här är en roll med stort tekniskt ägarskap och ansvar. Du kommer att vara med och sätta grunden för den tekniska riktningen framåt och arbeta nära grundaren och vår nuvarande utvecklare.
I rollen kommer du att:
Designa och bygga skalbar systemarkitektur från grunden
Forma den långsiktiga tekniska riktningen för våra plattformar
Arbeta med både backend och frontend i produktionskritiska system
Vara med och bygga upp framtida utvecklingsteam
Arbetsområden
Design av skalbar arkitektur för högtrafikerade plattformar
Backendlogik och databasstruktur med Supabase och PostgreSQL
Autentisering och row level security
API-utveckling och edge functions
SEO-optimerade frontendapplikationer i Next.js
SSR och static generation för stora mängder indexerbara sidor
Cachingstrategier och prestandaoptimering
Planering för stabilitet, skalbarhet och långsiktig teknisk hållbarhet
Tech stack
Next.js
React
TypeScript
Supabase (PostgreSQL, Auth, Storage, Edge Functions)
Vi söker dig som
Har flera års erfarenhet av att bygga produktionssatta webbapplikationer
Har byggt system från grunden, inte enbart förvaltat befintliga lösningar
Förstår systemarkitektur och principer för skalbarhet
Har stark backend- och databaskompetens
Har god förståelse för PostgreSQL och prestandaoptimering
Är bekväm med både backend och frontend
Har förståelse för teknisk SEO och performance
Är trygg i att ta tekniskt ledarskap i ett mindre team
Gillar att mentorera och bidra till en hög teknisk nivå
Om RiseRank
RiseRank är en snabbväxande scaleup inom lokal SEO och digital synlighet. Vi hjälper företag att synas bättre online genom smart teknik, tydliga produkter och stark digital närvaro.
Bolaget växer snabbt och befinner sig i en expansiv fas med tydliga tillväxtmål, både i Sverige och internationellt. Vi bygger nu plattformar som ska kunna skala över flera marknader och vara en långsiktig teknisk grund för vår fortsatta expansion.
RiseRank är en del av Blackfish, en koncern med flera bolag inom försäljning, digital marknadsföring och SaaS. Gemensamt för oss är ett högt tempo, entreprenörsdriv och en stark kultur där vi bygger långsiktigt.
Ansök med CV samt portfolio eller GitHub på tidigare projekt (om tillgängligt).
Vid frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta vår rekryteringskonsult Emmy Zachrisson via mail: emmy@riserank.se
