Full Stack Software Developer - Offline Service Applications Team
2025-12-11
TRATON är en grupp starka varumärken med ett gemensamt uppdrag: att omvandla transporter tillsammans för att skapa framtidens hållbara transportlösningar. Inom TRATON inkluderar vi MAN, Scania, Volkswagen Truck & Bus och International. Som en del av ett globalt team av branschexperter får du möjlighet att tänka större, uppleva mer och nå längre. Tillsammans har vi kraften att förändra transportsektorn - Låt oss göra skillnad tillsammans. Läs mer: www.traton.com
Våra värderingar - kunden först, respekt, laganda, ansvar och eliminering av slöseri - är kärnan i allt vi gör.
Om rollen
Du blir en del av ett team som bygger nästa generation Diagnosverktyg. En offline-version av vårt workshop-verktyg SWS -Scania Workshop Suite. Det används globalt för att felsöka, underhålla och uppdatera Scanias produkter, t.ex. lastbilar, bussar och power solutions.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Samarbeta med Product Owners, Scrum Masters, ingenjörer, designers och andra utvecklare för att förstå projektkrav och översätta dem till tekniska specifikationer.
Designa, utveckla, testa, deploya och underhålla robusta och skalbara applikationer med moderna tekniker och best practices.
Designa och implementera användargränssnitt som är intuitiva, användarvänliga och visuellt tilltalande.
Skriva ren, effektiv och lättunderhållen kod enligt branschstandarder.
Genomföra code reviews och ge konstruktiv feedback till teammedlemmar.
Felsöka och debugga mjukvaruapplikationer för att lösa problem och optimera prestanda.
Hålla dig uppdaterad kring nya teknologier och trender inom software development.
Kontinuerligt förbättra och optimera befintliga system för bättre effektivitet och användarupplevelse.
Vem är du?
KRAVPROFIL
Kandidatexamen inom datavetenskap, teknik eller motsvarande område.
Minst 5 års erfarenhet som Full Stack Developer.
Dokumenterat starka utvecklingskunskaper i C# med erfarenhet av både .NET Framework 4.8 och .NET 8+.
Dokumenterat stark erfarenhet av Windows Application Development.
Mycket god problemlösningsförmåga och förmåga att arbeta effektivt i ett samarbetsorienterat team.
God kommunikativ förmåga och förmåga att förklara tekniska koncept för icke-tekniska intressenter.
Stark teamkänsla och positiv inställning.
Goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skift.
MERITERANDE
Kunskap om versionshanteringssystem (t.ex. GitLab) och CI/CD pipelines.
Erfarenhet av att integrera Windows desktop-appar med extern hårdvara.
Erfarenhet av diagnostikprotokoll (t.ex. CAN, DoIP, etc.).
Erfarenhet av testning av desktop-applikationer.
Erfarenhet av C++.
Vana vid CI/CD för Windows desktop-paketering.
Erfarenhet av att arbeta med AWS-molnresurser.
Erfarenhet av att arbeta med diagnostikverktyg.
Vi välkomnar sökande av alla bakgrunder - din unika erfarenhet och dina perspektiv är värdefulla för oss.
Vilka är vi
Som en del av Traton Group R&D transformation från traditionell fordonstillverkare till leverantör av kompletta, hållbara transportlösningar har vi inom Vehicle Service Information påbörjat en spännande resa för att leverera lösningar och tjänster som möter de nya kraven i en digitaliserad och ständigt föränderlig värld. Detta innebär nya sätt att tänka, arbeta och utveckla tjänster.
Våra tjänster och produkter inom TGROS används dygnet runt av mer än 15 000 tekniker i Scanias globala servicenätverk för att hålla mer än 700 000 fordon rullande och leverera i tid - varje gång.
Inom TRATON Group R&D är du en viktig del av något större. Som en del av ett globalt team av branschexperter får du möjlighet att tänka större, uppleva mer och nå längre. Att vara större innebär också att vara starkare. Tillsammans med våra varumärken har vi den samlade kraften att förändra transportsektorn.
TRATON erbjuder
Vi erbjuder en dynamisk och flexibel arbetsplats med hybridarbetsmöjligheter, inklusive Scania Sergel och Midway-hubbar. Med en strukturerad utvecklingsplan och kurser stödjer vi din karriärutveckling både lokalt och internationellt. Förmåner inkluderar friskvårdsbidrag, bonus, flexibla arbetstider och möjlighet till förmånsbil. Vi anordnar även evenemang för anställda och deras familjer och boende i Stockholm har direkt tillgång till Södertälje via Scania Job express-bussar.
Vi ser fram emot din ansökan, bestående av ditt CV, och ber dig vänligen att inte bifoga ett personligt brev för att säkerställa en effektiv och opartisk rekryteringsprocess för alla parter. Ansök så snart som möjligt, senast 2026-01-19. Urval sker löpande under ansökningsperioden. Logik- och personlighetstester kan komma att användas i vår urvalsprocess och en bakgrundskontroll kan behöva genomföras för den här tjänsten.
Vi ser fram emot din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-01-19
