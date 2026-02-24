Fryshusets grundskola Husby söker kurator
Stiftelsen Fryshuset Husby / Kuratorjobb / Stockholm Visa alla kuratorjobb i Stockholm
2026-02-24
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stiftelsen Fryshuset Husby i Stockholm
Vill du vara med och göra verklig skillnad i elevers vardag?
Vi söker nu en trygg, självständig och engagerad kurator som vill bidra till att stärka våra elevers hälsa, trygghet och utveckling - både individuellt och på gruppnivå.
Om uppdraget:
Som kurator hos oss är du en central del av elevhälsoteamet och arbetar både främjande, förebyggande och åtgärdande. Du möter elever i samtal, handleder personal, stöttar vårdnadshavare och bidrar aktivt i skolans värdegrundsarbete.
Du får stort utrymme att självständigt driva och utveckla insatser, samtidigt som du arbetar nära skolledning och övriga professioner i elevhälsan.
Om dig:
Vi söker dig som:
Är utbildad socionom
Är trygg i samtal med elever och vårdnadshavare
Kan arbeta självständigt och ta initiativ till förebyggande och hälsofrämjande insatser
Samarbetar väl i team men också har förmåga att driva egna idéer
Kan handleda personal och ge konkret stöd till föräldrar
Har god omvärldskunskap och kännedom om externa stödfunktioner
Det är meriterande om du:
Har vidareutbildning inom exempelvis KBT eller kognitiv beteendevetenskap
Har erfarenhet av föräldrastöd
Har arbetat med värdegrundslektioner och gruppinsatserPubliceringsdatum2026-02-24Om företaget
Hos oss får du möjlighet att påverka, utveckla och forma arbetet över tid. Vi värdesätter innovation, flexibilitet och utvecklingsvilja - och ser gärna att du vill växa tillsammans med oss.
Vi tror på att kompetens utvecklas i rätt miljö. Kanske uppfyller du inte alla delar ovan från start - men du har driv, engagemang och viljan att bidra.
Övrigt:
Placering Husby. Omfattning 100%, tillsvidaretjänst med 6 månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse. Urvalet sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan innan 9/3 2026. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stiftelsen Fryshuset
Dalhagsskolan (visa karta
)
164 33 HUSBY Arbetsplats
Stiftelsen Fryshuset Husby Kontakt
Rektor Husby
Christer Vestergren christer.vestergren@fryshuset.se Jobbnummer
9761719