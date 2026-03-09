Fryshusets fritidsgårdar söker verksamhetsansvarig med personalansvar
2026-03-09
Vill du vara med och skapa framtidstro för unga?
Nu söker vi en Verksamhetsansvarig med personalansvar till Tvåans och Henriksdals Fritidsgårdar i Nacka.
På Fryshuset tror vi på kraften som uppstår när unga får utrymme att utvecklas genom sina passioner. Vi är en av Sveriges största ungdomsorganisationer och driver över 60 verksamheter runt om i landet - från kultur och fritid till sociala insatser som möter vår tids tuffaste utmaningar. Hos oss är alla välkomna, och vi bygger vårt arbete på förtroende, engagemang och övertygelsen om att varje ung person bär på en unik potential.
Nu söker vi en engagerad och driven Verksamhetsansvarig med personalansvar för två av våra etablerade fritidsgårdar i Nacka - Tvåan och Henriksdal. Detta är en nyckelroll där du får möjlighet att leda och utveckla arbetet med verksamheterna. Detta sker i partnerskap och samarbete med motsvarande roller inom verksamhetsområdet Fryshuset Fritid Stockholm.
Om Tvåans och Henriksdals Fritidsgårdar
Tvåans och Henriksdals fritidsgårdar är två viktiga mötesplatser för unga mellan 13-19 år i Nacka. Verksamheterna drivs av Fryshuset på uppdrag av Nacka kommun sedan 2021. Varje fritidsgård har sin egen arbetsgrupp och leds i det dagliga av respektive föreståndare, medan all personal organisatoriskt ligger under verksamhetsansvariges personalansvar.
Som en del av Fryshuset i Nacka bedrivs arbetet i nära samarbete med motsvarande verksamhetsansvariga roll för Fryshusets fritidsverksamhet i Fisksätra. Tillsammans säkerställer ni gemensam riktning, kunskapsutbyte och en sammanhållen utveckling för hela enhetens fritidsverksamheter.
Fritidsgårdarna arbetar utifrån Fryshusets fritidsgårdsmetodik, som grundar sig i vår värdegrund och övertygelsen om att unga - genom sina passioner - kan förändra världen. Hos oss får unga möjlighet att delta i både strukturerade och mer spontana aktiviteter, fördjupa sig inom sina intressen, påverka verksamheten genom tydliga delaktighetsprocesser och känna sig som en viktig del av samhället.
Men framför allt erbjuder vi en trygg och levande plats där unga får vara sig själva, möta andra och ha roligt!
Din roll hos oss
Som verksamhetsansvarig har du ett övergripande ansvar för att sätta riktning, skapa struktur och säkerställa måluppfyllelse för Tvåans och Henriksdals fritidsgårdar. Du arbetar strategiskt för att utveckla verksamheterna långsiktigt, samtidigt som du bygger de förutsättningar som gör det möjligt för arbetsledare och medarbetare att lyckas i det dagliga arbetet.
Rollen är central för att skapa kvalitet, hållbarhet och utvecklingskraft i verksamheterna. Du är den som håller ihop helheten, driver strategiska processer och säkerställer att vi når våra mål - alltid med målgruppen i fokus.
Vem är du?
Du är en insiktsfull och trygg ledare som kombinerar förvaltningsförmåga med stark utvecklingskompetens. Du trivs lika bra i det operativa som i det strategiska, och kan växla mellan att hålla struktur och skapa nya lösningar. Din personliga mognad, ditt självledarskap och din medvetenhet gör att du besitter de inre resurserna som är nödvändiga för att kunna leda effektiva och kompetenta team.
Du drivs av att utmanas och motiveras av att se både verksamhet och människor växa. Som ledare är du coachande och närvarande, och du vet när du ska stötta - och när du behöver utmana och ställa krav. Du är modig, vågar pröva nytt och räds inte att tänka innovativt när verksamheten behöver utvecklas.
Du är prestigelös, flexibel och samarbetar lätt med andra och har en naturlig förmåga att skapa ett klimat där både unga och medarbetare får utrymme att utvecklas. Samtidigt är du strukturerad, ansvarstagande och håller ordning på processer, kvalitet och uppföljning.
Kort sagt, du är en kombination av stabilitet och utvecklingskraft - och du brinner för att leda en verksamhet där andra kan växa.
• Relevant högskoleutbildning
• Erfarenhet av arbetsledning eller personalansvar
• Gedigen erfarenhet av arbete med unga
• Erfarenhet av budgetarbete och uppföljning
• Mycket god svenska i tal och skrift
• God systemvana
Meriterande
• Erfarenhet av arbete inom öppen fritidsverksamhet för unga
• Erfarenhet av projektledning, ansökningar och rapportering
• Erfarenhet av samverkan med kommun eller myndigheter
• Erfarenhet av arbete med ungas inflytande
• Erfarenhet av Erasmus+projekt
• Erfarenhet av ett jobba med EU-chartern
• Aktivt arbete med personlig utveckling
Anställning
• Omfattning: 100%, tillsvidare (inleds med 6 månaders provanställning)
• Tillträde: Enligt överenskommelse
• Arbetstid: Främst dagtid men visst kvällsarbete förekommer
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.
