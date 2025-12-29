Fryshuset söker trygghetsskapande Multivärdar till Fisksätra Multihall
2025-12-29
Fryshuset gör det möjligt för unga att genom sina passioner förändra världen. Vi skapar gemenskaper där unga syns, hörs och räknas. Delar du vår övertygelse om att uppmuntran, förtroende, ansvar och kunskap bygger självkänsla och lyfter fram människors inre kraft? Brinner du för att förbättra ungas livssituation? Är du mellan 18-25 år, brinner för att förbättra ungas livssituation och vill vara en positiv förebild? Om du dessutom är trygg och skicklig på att bygga relationer, kan detta vara rollen för dig!
Om Fisksätra Multihall och uppdraget: Fisksätra fritidsgård drivs av Stiftelsen Fryshuset på uppdrag av Nacka kommun. Vi håller till i nybyggda Fisksätra Multihall, dit vi nu söker trygghetsskapande värdar. Dessa värdar ska arrangera eftermiddags- och kvällsaktiviteter för mellanstadiebarn och hålla i öppen idrott tillsammans med föreningslivet. Vi söker nu Multivärdar som vill vara med och göra Fisksätra Multihall till ett tryggt och levande aktivitetscentrum för unga.
Din roll som Multivärd: Som Multivärd är du en välkomnande och trygg närvaro för alla besökare, särskilt för barn och unga. Du arbetar nära fritidsledarna, föreningsledarna och vaktmästarna i lokalerna. Tillsammans ser ni till att Fisksätra Multihall blir en plats där unga kan mötas över gränser som ålder, kön, och bakgrund. Vår vision är att skapa en trygg, rolig och inkluderande mötesplats där alla känner sig sedda, uppskattade och välkomna.
Vad vi erbjuder:
Ett meningsfullt arbete där du gör skillnad i ungas liv
Möjlighet att vara en del av en ny, dynamisk mötesplats i Fisksätra
Ledarutbildning och möjlighet att utvecklas som person och i din roll
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Skapa en trygg och trivsam atmosfär i Multihallen
Planera och genomföra aktiviteter för barn och unga på eftermiddagarna
Rondera och upprätthålla ordningen i lokalerna tillsammans med övrig personal
Bedriva öppen idrottsverksamhet tillsammans med ledare från föreningar
Fungera som länk mellan besökare, föreningar och Fryshusets verksamheter
Vi söker dig som:
Är mellan 18-25 år och har ett genuint intresse för att arbeta med ungdomar
Är social, ansvarsfull och lösningsorienterad
Har förmågan att bygga och underhålla relationer
Har erfarenhet av att arrangera aktiviteter för barn och unga
Gärna har erfarenhet från föreningslivet eller pedagogiskt arbete
Låter detta som en roll för dig? Skicka in din ansökan och bli en del av Fryshusets team för att tillsammans skapa en trygg och inspirerande plats för unga i Fisksätra!
Anställningsform:
Uppdraget som Multivärd är en timanställning där du arbetar ca 1-3 gånger i veckan på eftermiddagar och kvällar måndag-söndag. Du arbetar alltid tillsammans med en kollega och parallellt med fritidsgårdens verksamhet.Publiceringsdatum2025-12-29
Biniam Kahsai, samordnare Multivärdskap/Öppen idrott Fisksätra
076-0010890biniam.kahsai@fryshuset.se
Katarina Granander, verksamhetsansvarig Fryshuset Fisksätra
076-0010691katarina.granander@fryshuset.se
Sista ansökningsdag:
6/1 2026 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-18
Hamnvägen 7 (visa karta
133 42 SALTSJÖBADEN Arbetsplats
Stiftelsen Fryshuset Jobbnummer
9665289