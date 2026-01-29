Fryshuset söker engagerad Fritidsledare
Fryshuset söker engagerad Fritidsledare med ansvar för tjejverksamhet till 2:ans fritidsgård i Nacka
Vill du vara med och skapa framtidstro för unga? På Fryshuset tror vi på kraften som uppstår när unga får utrymme att utvecklas genom sina passioner. Vi är en av Sveriges största ungdomsorganisationer och bedriver över 60 verksamheter runt om i landet - allt från kultur och nöjen till sociala insatser som möter vår tids tuffaste utmaningar. Hos oss är alla välkomna, och vi bygger vår verksamhet på förtroende, engagemang och övertygelsen om att varje ung person bär på en unik potential.
Nu söker vi en kreativ och driven fritidsledare till 2:ans fritidsgård i Nacka - med ett särskilt uppdrag att utveckla och leda vår tjejverksamhet.
Om 2:ans fritidsgård
2:ans fritidsgård är en öppen verksamhet för unga på högstadiet och gymnasiet. Här får ungdomar en trygg plats att hänga på, testa nya aktiviteter, utvecklas inom sina intressen och möta trygga vuxna som ser dem. Verksamheten är väl etablerad, ligger centralt i området och arbetar utifrån Fryshusets värdegrund och metoder.
Om Fryshuset
Fryshuset gör det möjligt för unga att genom sina passioner förändra världen. Vi skapar gemenskaper där unga syns, hörs och räknas. På denna grund bedriver vi ett 60-tal verksamheter på flera orter runt om i Sverige - inom skola, ungdomskultur, föredöme & framtidstro samt arbete och entreprenörskap.
Vi är cirka 730 medarbetare som tillsammans arbetar med allt från kultur och nöje till verksamheter som direkt möter några av vår tids största samhällsutmaningar. Vi tror att alla unga kan lyckas och är värda en chans till.
Stiftelsen Fryshuset är idéburen samt religiöst och politiskt obunden.
Din roll hos oss
Som fritidsledare blir du en viktig del av ett engagerat team som tillsammans skapar en meningsfull fritid för unga. Rollen är varierad och händelserik, och du kommer ha stort utrymme att påverka och utveckla verksamheten.
I arbetet ingår bland annat:
Operativt arbete med ungdomar under dag- och kvällstid (till kl. 21.30 samt vissa sena fredagar och lördagar).
Att leda, utveckla och driva vår tjejverksamhet - alltifrån trygghetsskapande aktiviteter till workshops och tjejgrupper.
Handledning, coachning och relationsskapande arbete med unga.
Planering och genomförande av aktiviteter och projekt.
Aktiv medverkan i utvecklingen av verksamheten tillsammans med kollegor och ledning.
Uppföljning, dokumentation och utvärdering av aktiviteter och projekt.
Vem är du?
Vi söker dig som älskar att jobba med ungdomar och brinner för att skapa trygga, inkluderande miljöer där unga, och framförallt, tjejer får växa och ta plats. Du är social, lyhörd och trygg i dig själv. Du har lätt för att skapa relationer och du möter unga med värme, struktur och professionalitet.
Du:
är kreativ, engagerad och lösningsorienterad
är ansvarstagande och har god förmåga att planera och organisera
trivs med teamarbete och bidrar med energi och idéer
kan arbeta normkritiskt och inkluderande i alla situationer
Fritidsledarutbildning eller motsvarande.
Minst 3 års erfarenhet av arbete med unga.
Kunskap och erfarenhet av normkritiskt arbetssätt.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Meriterande
Erfarenhet från öppen fritidsverksamhet.
Erfarenhet av arbete med unga med neuropsykiatriska funktionsvariationer.
Egen kompetens, passion eller erfarenhet inom exempelvis musik, kultur, idrott eller annat som kan berika verksamheten.
Erfarenhet av tjejgrupper eller arbete med jämställdhetsfrämjande verksamhet.
Anställning
Tillträde: Snarast
Omfattning: 100%, tillsvidareanställning som inleds med 6 mån provanställning
